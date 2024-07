Hunderte Fahrzeuge: Bundeswehr-Kolonne fährt quer durch Bayern

Ein großer Bundeswehr-Konvoi startet morgen im unterfränkischen Hammelburg und fährt bis nach Bad Reichenhall, Oberbayern. Die gesamte Militärkolonne besteht aus rund 200 Radfahrzeugen, die sich auf mehrere Gruppen verteilen und zeitversetzt fahren, das teilte die Bundeswehr mit. Grund der Aktion: "Das Gebirgsjägerbataillon 231 befindet sich auf dem Rückmarsch von einem rund zweiwöchigen Übungsaufenthalt in Hammelburg", erklärt Presseoffizier Hauptmann Stefan Gewinner, "es geht zurück in die Hochstaufen-Kaserne Bad Reichenhall".

Verkehrsbehinderungen möglich

Die einzelnen "Marschkolonnen" sind bis zu eineinhalb Kilometer lang und relativ langsam unterwegs. Laut Bundeswehr ist der Konvoi größtenteils auf Autobahnen und Bundesstraßen unterwegs. Die Fahrtstrecke beträgt fast 470 Kilometer. Unterwegs gibt es einen Zwischenstopp in Ingolstadt. Der genaue Streckenverlauf wird aus Gründen militärischer Sicherheit nicht bekannt gegeben. "Es kann zu lokalen Behinderungen kommen", so Hauptmann Gewinner, "zivile Verkehrsteilnehmer werden gebeten, nicht in die Fahrzeug-Kolonnen einzufahren".

Eine Militär-Kolonne darf überholt werden, allerdings sollte das die gesamte Kolonne betreffen, in einem " Rutsch" also. Aus Sicherheitsgründen sollte man nicht einscheren und sich zwischen die Militärfahrzeuge "quetschen". Am besten ist es, viel Abstand zu den Konvoi-Fahrzeugen zu halten.

Militär-Kolonnen haben Vorfahrt

Als Kennzeichnung tragen alle Fahrzeuge auf der Fahrerseite eine blaue Flagge. Nur das letzte Gefährt trägt eine grüne Flagge und kann zusätzlich mit gelbem Blinklicht oder einer Warntafel ausgestattet sein. Wichtig: Fährt das Führungsfahrzeug voraus, dürfen alle dem Konvoi zugehörigen Fahrzeuge nachfahren. Das ist auch dann erlaubt, wenn etwa ein anderes Fahrzeug vorfahrtsberechtigt wäre, beispielsweise auf einer Autobahn-Auffahrt oder einer Ampel. In solchen Fällen unterstützt dann die Militärpolizei und regelt die Verkehrssituation.