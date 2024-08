Hagelmassen bei Unwetter in Bayern – Baum stürzt auf Zug

Gewitter mit Starkregen, Hagel und kräftigen Windböen sind am Abend über Bayern hinweggezogen. Dabei wurden vereinzelt Bäume entwurzelt. Örtlich kam es zu Störungen im Bahnverkehr.

200 Menschen werden aus Zug geholt

Bei Bad Endorf im Landkreis Rosenheim kippte ein Baum auf einen Zug, auch die Oberleitung wurde abgerissen. Nach Polizeiangaben müssen mehr als 200 Menschen aus dem Zug geholt werden. Ob es Verletzte gab, war zunächst nicht bekannt. Ein größerer Einsatz von Polizei und Feuerwehr läuft.

Laut Bayerischer Regiobahn kommt es auf der Linie RE5 zwischen München und Salzburg zu großen Verspätungen und Zugausfällen, zwischen Prien und Rosenheim sei in beiden Richtungen ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Weiße Straßen im Landkreis Ansbach

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor vor Unwettern in Teilen Bayerns gewarnt. Hagel, Blitz und Donner lösten am Abend an vielen Orten in Bayern die Hitze ab.

In Steinmühle im Landkreis Ansbach etwa ging ein heftiger Hagelschauer nieder. Hier sah es aus wie ein Wintereinbruch mitten im Hochsommer.

Heißester Tag des Jahres in Bayern

Die Gewitter haben sich am bislang heißesten Tag des Jahres entladen. In Kitzingen in Unterfranken wurden vorläufigen DWD-Daten zufolge 36,1 Grad gemessen. Im mittelfränkischen Möhrendorf hatte es 35,7 Grad, in Regensburg 35,6 Grad. Am heißesten war es deutschlandweit im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr-Ahrweiler mit 36,5 Grad.

Der DWD hatte für fast ganz Bayern eine Warnung vor Hitzebelastung herausgegeben. Am Mittwoch werden wahrscheinlich maximal 32 Grad in Bayern erreicht. Das Wochenende könnte laut Wettervorhersage Abkühlung bringen.