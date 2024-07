Überhitzter Reisebus: Mehrere Jugendliche im Krankenhaus

In Rothmannsthal im Landkreis Lichtenfels mussten am Freitagnachmittag Rettungskräfte 13 Jugendliche versorgen, die in einem überhitzten Reisebus unterwegs gewesen waren. Vier Teenager zwischen 12 und 15 Jahren kamen laut einem Sprecher der Polizeiinspektion Lichtenfels mit dem Verdacht auf schweren Hitzschlag ins Krankenhaus.

Dabei handelte es sich nach Angaben des BRK um eine Pfadfinder-Gruppe, die einen Ausflug nach Bamberg gemacht hatte und sich auf dem Rückweg ins Camp des Pfadfinderzentrums Rothmannstahl befand.

BRK: Klimaanlage ausgefallen

Nach Informationen der Polizei hatten die Jugendlichen beim Aussteigen im Lichtenfelser Stadtteil Rothmannsthal über gesundheitliche Probleme geklagt. Sie wurden teils mit Notarztwagen und auch mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht.

Über die Art und die Schwere der Verletzung könne man noch nichts sagen, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage des BR.

Grund für die Hitze in dem Bus waren wohl nicht nur die sommerlichen Temperaturen: Wie der Leiter des BRK-Rettungsdienstes aus dem Kreisverband Lichtenfels, Tobias Eismann, sagte, sei bei der Rückfahrt aus noch unbekannter Ursache die Klimaanlage ausgefallen. Der Bus habe sich stark aufgeheizt.

Mit Informationen der dpa