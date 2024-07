Bis zu 34 Grad: Sommer und Hitze bis Samstag

Nach dem durchwachsenen Start in die Wetterwoche dürfen wir uns in Bayern bis Samstag auf oft sonniges und hochsommerlich warmes, teils auch heißes Wetter freuen. Freibäder und die Badeseen werden in den kommenden drei Tagen Hochkonjunktur haben. Am Sonntag wird die Hitze mit einer Tiefdruckzone und teils kräftigen Gewittern wieder aus Bayern verdrängt.

Wettervorhersage für Bayern: So wird das Wetter an Ihrem Ort

Heute und Freitag überwiegend sonnig und hochsommerlich warm

Hoch "Frederik" über der Mitte Europas bestimmt heute und am Freitag das Wetter in Bayern. So scheint zu einigen lockeren Wolkenfeldern die Sonne, nur südlich der Donau ziehen Freitagnachmittag von den Alpen her vorübergehend dichtere Wolken auf. Dabei kann sich die Luft heute auf 25 Grad im Landkreis Hof und bis 30 Grad im Raum Regensburg erwärmen. Am Freitag geht’s mit den Temperaturen dann noch ein oder zwei Grad höher, die Höchstwerte liegen verbreitet zwischen 26 und 31 Grad. Jeweils in den Nachmittags- und Abendstunden sind in den Alpen, am Freitag auch im Bayerischen Wald und in der Donau-Alb-Region einzelne Wärmegewitter nicht auszuschließen. Dazu sind die Abende sehr mild und ideal um den Tag zum Beispiel bei einem Biergartenbesuch ausklingen zu lassen. Aber auch die Nächte sind lau, vor allem in größeren Städten kühlt es bis zum Morgen nur auf Werte um 20 Grad ab, örtlich wird es tropische Nächte geben.

Sonnig und heiß am Samstag

Am Samstag verlagert sich Hoch "Frederik" ins östliche Mitteleuropa und am Rande einer Tiefdruckzone, die von Benelux über Frankreich bis nach Nordspanien reicht, gelangt aus Südfrankreich nochmals ein Schwall heiße, aber auch feuchtere und somit schwülere Luft nach Bayern. So scheint zu einigen Wolken oft die Sonne und die Höchstwerte liegen in manchen Tälern im Bayerischen Wald um 27 Grad, sonst in Bayern verbreitet bei 30 oder 31 Grad und in der Untermain-Region klettert das Quecksilber bis 33, vielleicht 34 Grad. Nachmittags und abends sind vereinzelte, aber durchaus kräftige Hitzegewitter möglich, am ehesten in der Nähe der Mittelgebirge, entlang der Alb und in Alpennähe.

Schwül-warm und gewittrig am Sonntag

Am Sonntag wird es schwül-warm mit Höchstwerten von 23 bis 28 Grad, im Osten kann es mancherorts auch nochmals rund 30 Grad geben. Dazu ist es teils bewölkt, teils freundlich; besonders von Oberfranken über die Oberpfalz und Niederbayern bis in den Osten Oberbayerns kann sich die Sonne mitunter länger zeigen. Im Laufe des Tages, vor allem aber am Nachmittag und Abend kommt es von Westen und Südwesten her zu teils kräftigen Schauern und Gewittern. Lokal können die Gewitter mit heftigen Starkregen, Sturmböen und Hagel verbunden sein. Aber wie immer bei solchen Wetterlagen wird es nicht jeden treffen. Mit Durchzug der Tiefdruckrinne und den damit verbunden zum Teil kräftigen Gewittern wird das hochsommerliche bis heiße Wetter erstmal aus Bayern vertrieben. In der neuen Woche ist es dann bei mitunter lebhaften Winden nicht unfreundlich, aber leicht wechselhaft, mit einem Mix aus Wolken, teils längeren sonnigen Abschnitten und vereinzelten Schauern oder Gewittern. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 23, 24 Grad.

Große Hitze in Teilen Süd- und Südosteuropas

Während bei uns in Bayern nur für drei Tage der Hochsommer vorbeischaut, gibt es in Teilen Südspaniens, in Italien sowie auf dem Balkan und in Südosteuropa seit mehreren Tagen Temperaturen verbreitet über 35 Grad, teils auch über 40 Grad. Urlauber und Einheimische ächzend unter der großen Hitze, Sehenswürdigkeiten wie z. B. die Akropolis in Athen wurden tagsüber wegen der großen Hitze geschlossen. Und in den kommenden Tagen setzt sich in diesen Regionen die Hitzewelle fort, erst zur neuen Woche gehen rund um das Schwarze Meer, auf dem Balkan, in Teilen Griechenlands und Italiens die Temperaturen etwas zurück, liegen aber weiterhin bei hochsommerlichen bis heißen 30 bis 35 Grad. Im Süden Spaniens und Portugals bleibt es auch in der neuen Woche bei Temperaturen um 40 Grad oder noch etwas mehr. Und die Hitzewelle hat auch Auswirkungen auf die Wassertemperaturen. So liegt die Wassertemperatur im zentralen und östlichen Mittelmeer derzeit verbreitet bei 26 bis 30 Grad und damit gut 4, teils auch 5 Grad über dem langjährigen Juli-Mittelwert. Im westlichen Mittelmeer beträgt die Wassertemperatur rund 23 bis 28 Grad. Also auch das Meer bietet kaum eine Abkühlung oder Erfrischung.