Tradition befeuern: neues Leben für alte Öfen

Das "Brot des Jahres"

Um die 500 Gäste aus der Gegend lockt das Hüttenbacher Backofenfest jedes Jahr bei schönem Wetter auf die Wiese vor dem Ofenhäuschen. Den Gästen serviert der Verein an diesem Tag frischen Zwiebelkuchen aus dem großen Backofen, an dem Matthias Raum auch heute mit einem großen Schieber in der Hand arbeitet. Er wird insgesamt 180 pizzagroße Zwiebelkuchen aus dem Ofen fischen. Zusätzlich gibt es belegte Scheiben des am Samstag gebackenen Festbrotes, mal mit Käse, mit Schinken, Butter oder mit Tomate-Mozzarella belegt. Viele Besucher lassen sich die Chance nicht entgehen, einen der Brotlaibe am Stück zu kaufen. "Schmeckt ganz anders als vom Bäcker", schwärmt eine Frau. "Ich kaufe nur einmal im Jahr Brot, und das ist beim Backofenfest in Hüttenbach", sagt ein Festbesucher.

Gemeinschaftsgefühl am alten Ofen

Mehr noch als der Genuss von Brot und Zwiebelkuchen zieht die Menschen jedes Jahr die Gesellschaft aufs Backofenfest. Der erste Vorstand des Fremdenverkehrs- und Ortsverschönerungsvereins Hüttenbach, Andreas Keutsch, lässt seinen Blick zufrieden über die besetzten Bierbänke und lächelnde Gesichter schweifen und sagt: "Es ist in unserer Satzung schon festgeschrieben, dass wir den Dorfzusammenhalt stärken. Und mit so einem Sommerfest, so einem Backofenfest – wo, wenn nicht hier."

Wie in Hüttenbach schüren in den Sommermonaten viele Gemeinden in Franken ihre alten Gemeinschaftsbacköfen für ein Sommerfest an. Diese bekommen damit wieder eine wichtige Funktion: Ging es früher ums tägliche Brot, geht es heute um die Pflege der Dorfgemeinschaft.