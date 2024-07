Lebenstraum erfüllt: Rentner backt Brot für das ganze Dorf

Wenn man sich dem Haus von Eberhard Herrmann in Egenhofen nähert, riecht es schon nach frischem Brot. In seiner Einfahrt hat der Rentner einen großen weißen Holzbackofen stehen, daneben ein kleines Verkaufshäuschen. Das Brot müsste gleich fertig sein.

Mit einem großen Holzschieber holt der 72-Jährige die Brotlaibe aus dem Ofen. Vor vier Jahren hat er damit begonnen, Brot zu backen. In der Rente hat er sich damit einen großen Wunsch erfüllt. Denn eigentlich wollte er schon immer Bäcker werden. Als Jugendlicher konnte er aber die Ausbildung nicht machen, weil er dann hätte von zu Hause weg müssen. Das wollten seine Eltern nicht, also lernte er Kunstschmied.

Mit einem Pizzaofen ging es los

Später hat Eberhard Herrmann jahrelang beruflich Bäume entrindet. Aber sein Traum hat ihn nie losgelassen: Brot backen. Los ging es mit einem Pizzaofen, dort konnte er aber nur kleine Brote backen, also musste ein größerer her – eigentlich nur als Hobby.

Doch dann wurde er sozusagen entdeckt. Als er gerade wieder eine ganze Ladung Brot gebacken hatte, kam eine Gruppe Frauen mit Kinderwagen vorbei, denen er ein paar Brote mitgab. Die stellten ihre Entdeckung in eine WhatsApp-Gruppe und am Nachmittag standen 20 weitere Kundinnen vor seinem Gartentor. So entwickelte sich sein Backprojekt.

Nur montags geöffnet

Mittlerweile wird einmal in der Woche der Holzofen angeheizt und etwa 100 Brote gebacken – Dinkelbrot, Roggenbrot, Gewürzbrot und Vinschgerl. Immer montags, denn dann hat der Laden im Ort geschlossen, der auch Brot verkauft. Eberhard wollte dem Geschäft keine Konkurrenz machen.

Hilfe bekommt der 72-Jährige von Martin Kaufmann, einem gleichaltrigen Bäcker im Ruhestand. Die Autogarage haben sie zur Backstube umgebaut. Dort bereitet Martin gerade die nächsten Brote vor. Sein Traum sei immer gewesen, nach Neuseeland auszuwandern und dort Holzofenbrot zu backen, erzählt er. Seine Familie habe da aber nicht mitgespielt.

Einmal Bäcker, immer Bäcker

Schon mit 13 Jahren stand Martin in der Backstube. Später war er Betriebsleiter in großen Bäckereien, Lehrer an der Berufsschule und hatte lange Jahre seinen eigenen Betrieb mit Laden und Café in Dasing. Leider konnte er keinen Nachfolger für sein Geschäft finden, als er in Rente ging. Ein Leben ganz ohne Backstube konnte er sich aber nicht vorstellen. Also steht er nun jeden Montag hier.

Als langjähriger Bäcker hat Martin Kaufmann damals miterlebt, wie Discounter plötzlich billig Backwaren angeboten haben und Aufbackware in Mode kam. Umso schöner sei es für ihn, dass viele Kundinnen und Kunden wieder ein handwerklich gebackenes Brot bevorzugen.