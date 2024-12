Tod eines Kleinkindes: Pflegemutter in Untersuchungshaft

Nach dem Tod eines knapp zwei Jahre alten Mädchens Anfang Dezember im Landkreis Bamberg sitzt die Pflegemutter des Kindes in Untersuchungshaft. Sie wird des Totschlags verdächtigt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitgeteilt haben, wurde die 32-Jährige bereits vor einer Woche in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Kleinkind stirbt an inneren Verletzungen

Die Frau stehe in dringendem Tatverdacht, das ihr in Obhut gegebene Mädchen am 8. Dezember durch äußere Gewalteinwirkung lebensgefährlich verletzt zu haben. Zwei Tage später starb das Kind an inneren Verletzungen in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen hätten sich zunächst gegen beide Pflegeeltern gerichtet, ziemlich schnell sei dann aber die Frau in den Fokus der Ermittler geraten.

Die Ermittlungen werden mit Hochdruck geführt, heißt es. Mit einem Abschluss ist im Frühjahr 2025 zu rechnen. In die Ermittlungen sei auch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Jena eingebunden.

Vor dem Landgericht Bamberg wird seit Dienstag ein ähnlicher Fall verhandelt, bei dem ein 25 Jahre alter Mann seinen zwei Monate alten Sohn misshandelt und ihm womöglich bleibende Schäden zugefügt haben soll. Nur eine Operation hatte das Leben des Säuglings retten können.