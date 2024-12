Fahrerin baut mehrere Unfälle – Polizei stoppt Auto mit Schüssen

Polizisten haben am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr ein Auto mittels Schüssen auf die Reifen gestoppt. Die 52 Jahre alte Fahrerin hatte zuvor laut Polizei in der Region zwischen Geiselwind im Landkreis Kitzingen und Mühlhausen im Landkreis Erlangen-Höchstadt mehrere Unfälle gebaut.

Autofahrerin hält bei Polizeikotrolle nicht an

Die Frau hatte nach Angaben eines Polizeisprechers auf einem Großparkplatz in Geiselwind gegen 11 Uhr mehrere Unfälle verursacht und war mit hoher Geschwindigkeit weggefahren. Möglicherweise sei dem ein Ladendiebstahl vorausgegangen. Eine Streife entdeckte das Fahrzeug der Frau mit ERH-Kennzeichen gegen 13 Uhr in Mühlhausen. Mehrere Versuche, die Frau anzuhalten schlugen fehl. Die 52-Jährige legte dabei laut dem Polizeisprecher "extrem gefährliche Fahrmanöver" an den Tag.

Schließlich konnte sie in einem Wohngebiet gestoppt werden. Als sie weiterfahren wollte, gaben die Beamten gezielt Schüsse in die Autoreifen ab. Zwei Polizisten und die mutmaßliche Unfallfahrerin wurden leicht verletzt. Sie befindet sich noch im Krankenhaus. An ihrem Wagen und einem Streifenwagen verursachte sie Totalschaden, ein weiterer Streifenwagen ist ebenfalls stark beschädigt.

Polizei sucht nach Zeugen und möglichen Opfern

In Mühlhausen fanden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Erlangen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen oder mögliche Betroffene, die 11 Uhr und 13:30 Uhr zwischen Geiselwind und Mühlhausen in eine gefährliche Verkehrssituation mit dem silberfarbenen Unfallwagen geraten sind, sich unter der 0911-2112 3333 zu melden.