Massenunfall auf A3 bei Schlüsselfeld – Sperre aufgehoben

In der Nacht auf Freitag ereignete sich auf der A3 bei Schlüsselfeld (Lkr. Bamberg) in Richtung Nürnberg eine schwere Karambolage mit sieben Fahrzeugen. Die Fahrzeuge wurden laut Feuerwehr ineinandergeschoben. Ein Fahrzeug stapelte sich auf ein anderes, in dem auch zwei Personen eingeklemmt waren. Zwei Männer sind bei dem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befinden sich unter den Verletzten auch zwei Kinder.

Baustelle erschwerte Rettungsarbeiten

Die anrückenden Feuerwehren aus Geiselwind (Lkr. Kitzingen) und Schlüsselfeld blieben im Stau stecken und gelangten nur unter erschwerten Bedingungen an die Unfallstelle, die im Baustellenbereich liegt. Der Einsatzleiter musste kilometerweit zur Unfallstelle laufen. "Die Anfahrt war schwierig, für uns aus Geiselwind eigentlich unmöglich", so der Kommandant der Feuerwehr Geiselwind, Johannes Hofmann. "Da wir uns direkt in der Baustelle für den sechsstreifigen Ausbau der A3 befinden, waren wir im Rückstau gefangen und konnten nicht an die Einsatzstelle kommen. Ich selbst bin bei Kilometer 317 aus unserem Fahrzeug ausgestiegen und bin viereinhalb Kilometer zur Einsatzstelle gelaufen", fügt er hinzu. Die Situation sei aufgrund der aktuellen Gegebenheiten jedoch vorhersehbar gewesen.

Gegenfahrbahn gesperrt

Die Feuerwehr Schlüsselfeld führte die Rettungsarbeiten deshalb auf der Gegenfahrbahn durch, weshalb auch diese gesperrt wurde.

Insgesamt waren 130 Einsatzkräfte vor Ort. Ein Rettungshubschrauber brachte einen Schwerverletzten ins Krankenhaus. Insgesamt wurden 20 Menschen vom Rettungsdienst betreut, so die Feuerwehr. Die Bergungsarbeiten laufen. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro. Die Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.

Autobahn bis zum Morgen gesperrt

Die Autobahn war bis ca. 8.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld und Geiselwind in beide Richtungen gesperrt.