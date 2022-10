Tiertafel schlägt Alarm: Ansturm bald nicht mehr zu bewältigen

Die Hofer Tiertafel muss immer mehr Tiere mit Futter versorgen. Am vergangenen Samstag sei mit 137 Hunden, Katzen, Vögeln und Nagern ein neuer Rekord erreicht worden, teilte der Verein mit und schlägt Alarm: "So viele neue Kunden wie am Samstag hatten wir noch nie", schreibt Christine Rieß-Gerbeth auf Facebook. Bei den meisten neu zu versorgenden Tieren habe es sich um Haustiere von Flüchtlingen aus der Ukraine gehandelt.

Kurz vor dem Winter ist das Lager fast leer

Das Lager der Hofer Tiertafel sei so leer wie noch nie, so Christine Rieß-Gerbeth. Es fehle an Futter und Haustierzubehör wie Hundeleinen oder Katzenbetten. Der Tafel würden außerdem die Reserven fehlen, um den Ansturm noch lange bewältigen zu können. "Die Situation wird ja über den Winter nicht besser, eher noch schlimmer", so die Schriftführerin der Tiertafel.

Dreimal so viele Kunden wie vor Corona

Unter den tierischen Tafel-Kunden der letzten Ausgabe am 15. Oktober waren laut Verein 57 Hunde, 73 Katzen sowie sieben Vögel und kleine Nager. In den letzten Jahren sei die Zahl der zu versorgenden Tiere stetig angestiegen. "Vor der Corona-Pandemie waren es 50 bis 60 Tiere", berichtet Christine Rieß-Gerbeth. Während der Pandemie sei die Zahl auf 90 bis 100 angestiegen. Durch die Flüchtlinge aus der Ukraine mit ihren Haustieren sei nun ein nie dagewesener Höhepunkt erreicht worden.

Unterstützung für die Helfer

Die Hofer Tiertafel ist ein Verein, der mit Spenden finanziert wird. Jeden 3. Samstag im Monat geben die Mitglieder in der Ludwigstraße 1 in Hof Futter und Zubehör an bedürftige Tierbesitzer aus. Die nächste Ausgabe ist für den 19. November zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr geplant. Die Hofer Tiertafel bittet um finanzielle Unterstützung, damit auch weiterhin alle Kunden versorgt werden können. Christine Rieß-Gerbeth: "Wer helfen kann, der möge helfen."