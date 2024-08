Tiergarten Nürnberg: Gefährdete Ziesel ausgewildert

Der Nürnberger Tiergarten hat vier Europäische Ziesel in Tschechien ausgewildert. Jeweils zwei Weibchen und zwei Männchen dieser Erdhörnchen-Gattung seien im Juli zusammen mit knapp 70 weiteren Zieseln aus anderen europäischen Zoos in ihre neue Heimat nördlich von Prag gebracht worden, teilte der Tiergarten mit.

Ziesel nur noch in wenigen Gebieten zu finden

Die Europäischen Ziesel gelten als "stark gefährdete" Tierart – ursprünglich waren sie in weiten Teilen Europas zu finden. Mittlerweile kommen sie nur noch in wenigen Gebieten in Mittel- und Osteuropa vor. Der Nürnberger Tiergarten beteiligt sich nach eigenen Angaben bereits schon seit zehn Jahren an Ziesel-Auswilderungsaktionen. Insgesamt hat er auf diese Weise 140 Ziesel ausgewildert.

"Projekte wie diese müssen langfristig angelegt werden – besonders bei Arten wie den Zieseln, die in der Nahrungskette weiter unten stehen und die von Natur aus regelmäßig gefressen werden. Auswilderungen haben auch das Ziel, genau diese natürlichen Prozesse wiederherzustellen", so Jörg Beckmann, der stellvertretende Direktor des Tiergartens.

Spezielle Auswilderungsgehege

Damit die kleinen Nagetiere nicht sofort nach dem Auswildern gefressen werden, wurden sie zunächst in spezielle Auswilderungsgehege gesetzt, wo sie auch Futter und Unterschlupf hatten. Von dort sollten sie sich dann über einen Zeitraum von mehreren Tagen herausgraben.