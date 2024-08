Summer Breeze in Dinkelsbühl: ausverkauft, friedlich und heiß

"Die Sonne hat uns ordentlich eingeheizt, doch ihr habt bewiesen, dass ihr auch bei extremer Hitze einen kühlen Kopf bewahren könnt. Die Stimmung war durchweg fantastisch, und ihr habt gezeigt, warum ihr die besten Fans seid, die man sich vorstellen kann", schreiben die Veranstalter des Summer Breeze Festivals in Dinkelsbühl zum Dank an die 45.000 Besucherinnen und Besucher. Auch die Polizei Mittelfranken zieht nach dem Ende des viertägigen Heavy Metal Festivals eine positive Bilanz.

Tolle Stimmung und viel Begeisterung bei den Fans

Mehr als 130 internationale und nationale Heavy Metal Bands haben den Fans auf vier Bühnen eingeheizt. Die Stimmung sei durchweg fantastisch und friedlich gewesen. Auch dieses Jahr haben wieder Metal-Fans jeglichen Alters vor den Bühnen ihre Highlights gefeiert, manche verbringen sogar ihren Familienurlaub auf dem Festival, wie eine Besucherin im BR-Interview erzählte. Das größte Heay-Metal-Event Süddeutschlands hat auch in diesem Jahr wieder viele Fans begeistert. "Man kann", so ein weiblicher Metal-Fan aus Oberbayern auf dem Festival, "den Kopf komplett ausschalten, und die ganze Musik und die ganze Atmosphäre und die ganzen Bands – also das ist der absolute Wahnsinn." Wer Konzerte von 2024 noch sehen und hören will, findet Mitschnitte auf Arte.tv (externer Link)

Anreise-Slots haben sich bewährt

Schon im April war das Heavy Metal-Festival ausverkauft und die Anreise der vielen Besucher sei die größte Herausforderung gewesen, so die Veranstalter auf BR-Anfrage, auch bedingt durch Großbaustellen auf den entsprechenden Autobahnen. Die Geduld der Fans und ein neues, ausgeklügeltes Anreisekonzept mit vorab erhältlichen Anreise-Slots habe aber dabei geholfen, die bisher "reibungsloseste Anfahrt aller Zeiten zu ermöglichen und die Wartezeiten deutlich zu verkürzen."

Diebe machten sich an Autos und Zelten zu schaffen

Von der Polizei heißt es, sie habe während des gesamten Festivals nur in seltenen Fällen einschreiten müssen. Die Festivalwache verzeichnete 90 Einsätze. Am meisten zu tun hatte sie mit unbekannten Tätern, die Zelte und unversperrte Autos nach Bargeld durchsuchten. Insgesamt ging es dabei um mehr als 10.000 Euro. Darüber hinaus ereigneten sich "einige wenige Verkehrsverstöße wie beispielsweise Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss", so die Polizei. Außerdem wurden eine sexuelle Belästigung sowie vier Körperverletzungen angezeigt. Das Sicherheits- und Awarness-Konzept habe sich durchaus bewährt und wurde von den Besucherinnen und Besuchern gut angenommen, so die Veranstalter.

Vorverkauf für Festival 2025 schon gestartet

Kaum ist das diesjährige Festival vorbei, haben die Veranstalter das nächste schon angekündigt und die ersten Tickets sindverfügbar. Das Summer Breeze Open Air 2025 findet vom 13. bis 16. August 2025 statt. Im Line-Up werden mehr als 125 Bands angekündigt. Schon bekannt sind unter anderem: Achine Head, Gojira, League of Distortion, Unleashed, Hanabie, In Extremo, Cult of Luna, Guatlay, die Donots und Fiddler's Green aus Erlangen.

Für das kommende Jahr kündigen die Veranstalter an, dass es nur noch einen Preis von 199,99 Euro für das Festival-Ticket geben soll. Die Veranstalter wollen zudem abfragen, welche Art von Camping, also ob mit Zelt, Campingbus, ob "Green Camping" oder "Reserved Camping" gewünscht werden, um entsprechend angepasst das Festival- und Campinggelände anzubieten. Das entsprechende, gewünschte Angebot soll später dazu gebucht werden können.