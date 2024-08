Strukturwandel: Mietwohnungen statt Hotelzimmer

Im Luftkurort Schönberg sind in den vergangenen Jahren drei Hotels und zwei Pensionen geschlossen worden. Tourismuschef Josef Süß bedauert die Entwicklung. Im Ortszentrum sei jetzt spürbar weniger los. Es gebe auch immer weniger Gaststätten. Im gesamten Bayerischen Wald gibt es fast 3.000 Gästebetten weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019 – ein Rückgang um 5,7 Prozent. Auch im Oberpfälzer Wald sind es 5,7 Prozent weniger Betten, im Bayerischen Golf-und Thermenland gut drei Prozent weniger. Neue Ideen sind gefragt.

Corona hat den Strukturwandel beschleunigt

Mehrere Lockdowns, dann die Corona-Auflagen – das war für einige das Zünglein an der Waage, ein Hotel oder eine Pension endgültig aufzugeben. Manchen fehlt auch der Nachfolger - die erwachsenen Kinder haben längst andere Berufe. Auch der Personalmangel macht der Branche zu schaffen. Ein weiterer Grund: Manche müssten so viel investieren, auch in Zusatzeinrichtungen wie Sauna oder Pool, dass sich ein Weiterbetrieb nicht mehr rechnet.

Nachnutzung: Mitarbeiterquartier

Das Familienhotel "Schreinerhof" in Schönberg, ein hochwertiges 4-Sterne-Haus mit rund 500 Betten, mehreren Pools, Wellness-Landschaften und Rundum-Kinderbetreuung, hat in den vergangenen vier Jahren drei aufgegebene Tourismusimmobilien in der Region aufgekauft. "Das 3-Sterne-Hotel Antoniushof in Schönberg haben mir die Besitzer angeboten", sagt Schreinerhof-Inhaber Günter Schon, "und sie waren froh, dass ich ihn gekauft habe". Der "Antoniushof" sei gut in Schuss, die Zimmer modern, die Bäder renoviert. Trotzdem sei es schwierig geworden, sich damit im Tourismusgeschäft zu behaupten:

"40 Euro für ein Bett, das funktioniert nicht mehr. Man hat ja die Unkosten, zum Beispiel Marketingkosten und die Kosten für Vermittlungsportale, die 20 bis 25 Prozent nehmen. Dann ist das nicht mehr rentabel." Günter Schon, Familotel "Schreinerhof"

Tatsächlich schließen eher die preisgünstigen, nicht die teuren Urlaubsquartiere.