Tag des offenen Denkmals: Events und Führungen in Ostbayern

Am Sonntag findet wieder bundesweit der Tag des offenen Denkmals statt. Bei dem Kulturevent werden einmal im Jahr historische Gebäude und Orte für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, die Besucher sonst nur teilweise oder gar nicht besuchen können. Auch in Niederbayern und der Oberpfalz gibt es am Sonntag wieder viele Orte zu besichtigen.

Führungen auf Burg Trausnitz in Landshut

In Niederbayern können sich Besucher am Sonntag zum Beispiel die Burg Trausnitz in Landshut ansehen. Hier werden verschiedene Sonderführungen angeboten. Oder man steigt hinauf in den Turm der Erlöserkirche. Dort und im Kirchenraum werden am Nachmittag ebenfalls Führungen angeboten. Für Kinder wird eine Kirchenrallye veranstaltet.

Multimediales Geschichtserlebnis auf der Veste Oberhaus in Passau

Ein besonderes Erlebnis bietet am Tag des offenen Denkmals auch die Veste Oberhaus in Passau. Dafür ist das eigene Smartphone nötig: Besucher können mit einer App die Burganlage erkunden. In der App werden Geschichten der Veste, der Bewohner und der Gebäude erzählt. Durch Bilder und Animationen sollen nicht mehr erkennbare Teile der Burganlage wieder sichtbar werden.

In Aicha vorm Wald im Landkreis Passau dürfen sich Interessierte am Sonntag das Schloss Aicha ansehen. Es ist eine der bedeutendsten Renaissancebauten Niederbayerns. Hier gibt es am Nachmittag Führungen in und um die Schlossanlage.

Archiv-Erkundung in Bad Abbach und "Kaufhaus"-Besuch in Weiden

Wer sich gerne ein Archiv von innen ansehen möchte, der ist in Bad Abbach im Landkreis Kelheim richtig. Das Archiv im ehemaligen Schulhaus bietet am Sonntag Führungen an.

In Weiden in der Oberpfalz geht es am Sonntag in das "Witt-Kaufhaus". Das gibt es seit 100 Jahren. Beim Tag des offenen Denkmals soll gezeigt werden, wie das Kaufhaus im Laufe der Zeit genutzt wurde und es werden Zeitzeugen sprechen. Mit seinen beiden Türmen fällt es sofort auf. Und das ist übrigens auch deren einziger Zweck, sie haben sonst keine Funktion. Im Moment steht das Erdgeschoss leer, mit beeindruckend hohen Decken. Was nach der Sanierung im Stil der Zeit dort hinkommt, steht noch nicht fest.

Alte Handwerkskunst neu belebt in Tirschenreuth

In Tirschenreuth können sich Besucher nach zweijähriger Sanierung die historische Wagnerei ansehen. Hier stellt am Sonntag ein ehemaliger Schreinermeister die alte Handwerkskunst der Wagnerei vor.

Prunk und Rätsel: Domkapitelhaus in Regensburg öffnet Pforten

Die Regensburger Denkmallandschaft hat sowohl Wahrzeichen im Wortsinne zu bieten, als auch umfangreiche Zeitzeugnisse, die uns vom Leben und Denken vergangener Generationen berichten. Von den Patrizierhäusern der Stadt bis zum Jakobstor, vom Taharahaus bis zu den Sälen im Domkapitelhaus kann diese Vielfalt am Sonntag entdeckt werden.

So können zum Beispiel Besucher eine Führung durch das Domkapitelhaus machen. Zu sehen sind hier unter anderem prunkvoll ausgestattete Kapitelsäle. Im Dom selbst dürfen Kinder auf den Spuren der mittelalterlichen Baumeister wandeln und Rätsel lösen.

Historische Felsenkeller in Schwandorf

Historische Felsenkeller gibt es am Sonntag in Schwandorf zu sehen. Im 15. bis 19. Jahrhundert wurden hier 130 Räume gebaut – um Bier zu lagern. Ein unterirdisches Felsenkeller-Labyrinth, wo es sicherlich schön kühl ist.

