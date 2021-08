Suche eingestellt: 14-Jährige aus Geiselbach weiterhin vermisst

Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr hatte die 14-jährige Luna ihr Haus in Geiselbach verlassen. Offenbar ist sie im Nachbarort Hofstädten in einen Bus gestiegen. Denn nur bis zur dortigen Bushaltestelle konnten Rettungshunde ihre Spur nachverfolgen, so die Polizei.

Großangelegte Suchaktion mit Feuerwehren und Bergwacht

In einer großangelegten Suchaktion hatten mehr als 360 Einsatzkräfte aus Feuerwehren und Bergwacht am Freitag und Samstag nach dem Mädchen gesucht. Die Polizei hatte am Sonntag abermals Kontaktadressen abgesucht und war am Abend erneut mit Spürhunden unterwegs.

Keine Hinweise auf Straftat

Die 14-jährige Luna ist etwa 1,60 m groß und hat mit 41 Kilogramm Gewicht eine sehr schlanke Figur. Sie hat lange dunkle Haare und trägt eine Zahnspange. Bekleidet war sie zuletzt mit einem schwarzen Adidas-Pullover mit weißen Streifen, einer grauen Trainingshose und schwarzen Nike-"Jordan"-Schuhen. Derzeit gibt es laut Polizei keine Hinweise, dass eine Straftat mit dem Vermisstenfall in Zusammenhang stehen könnte. Die Jugendliche könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.