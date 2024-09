Die österreichische Polizei hatte den Straftäter in der Nähe von Graz festgenommen. Bis zu seiner Auslieferung könnte es noch dauern.

05.09.2024

Straubinger BKH-Insasse weiter in österreichischer Haft?

Einem 28-jährigen Deutschen, der aus der geschlossenen forensischen Klinik in Straubing geflohen war, droht nun eine Haftstrafe in Österreich. Gestern war er in der Steiermark geschnappt worden. Auf seiner Flucht soll er Straftaten begangen haben.