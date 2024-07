Staatsanwaltschaft erhebt Anklage nach Entführung in Karlstadt

Nach einer Entführung im unterfränkischen Karlstadt im Landkreis Main-Spessart hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen drei Personen erhoben. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Würzburg mitteilt, erfolgte die Anklage gegen drei Personen, die sich bereits in Untersuchungshaft befinden.

Anklage gegen drei Männer aus Georgien

Es handelt sich um drei Männer aus Georgien. Sie sind zwischen 31 und 33 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen erpresserischen Menschenraub vor, außerdem versuchte räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung.

In dem Fall geht es um eine Entführung im November 2023 in Karlstadt. Ein 33 Jahre alter Mann aus Syrien wurde gewaltsam in einen Kleintransporter gezerrt und verschwand zunächst spurlos. Nach Polizeiangaben wurde der Mann in einer Wohnung in Kassel versteckt und festgehalten, genauso wie in einer Wohnung im Rhein-Neckar-Kreis. Einige Tage nach der Entführung tauchte er verletzt an einem Bahnhof im baden-württembergischen Sinsheim wieder auf.

Weiterhin Suche nach zwei Tatverdächtigen

Die Tat sorgte für länderübergreifende Ermittlungen. Einer der Männer wurde im Februar 2024 in der Nähe von Paris festgenommen. Die anderen beiden Männer nahm die Polizei bereits im Dezember 2023 in Hessen und Thüringen fest. Nach zwei weiteren Tatverdächtigen wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch gefahndet. Es handelt sich bei ihnen um einen Mann aus Georgien und eine Frau aus der Ukraine.

Über die Zulassung der Anklage muss das Landgericht Würzburg noch entscheiden.