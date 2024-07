Sommerferien in Mittelfranken starten ruhig

Sehr entspannt und ohne große Verzögerungen hat sich der Reiseverkehr am ersten Ferientag am Nürnberger Hauptbahnhof gezeigt: Trotz der Bauarbeiten am Weichensystem konnten dort die meisten Reisenden am Samstag (27.07.24) ihren Urlaub planmäßig antreten. Nach Angaben der Bahn kann es in der Ferienzeit aufgrund der Bauarbeiten aber dennoch zu erheblichen Fahrplanänderungen und Verzögerungen kommen.

Albrecht-Dürer-Airport erwartet viele Reisende zum Ferienende

Für den Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg bedeuten die Sommerferien Hauptsaison, sagte Flughafensprecher Christian Albrecht dem Bayerischen Rundfunk. Ein besonders großes Fluggastaufkommen wird zum Ende der Sommerferien erwartet, wenn einerseits die ersten Familien aus ihren Reisezielen nach Nürnberg zurückkehren und andererseits die ersten Urlauber in die Nachsaison starten. Im Vergleich zum vergangenen Jahr erwartet der Flughafen den Sommer über rund 18.000 Passagiere mehr. Die beliebtesten Reiseziele ab Nürnberg sind nach wie vor die Türkei, Mallorca und die griechischen Inseln, allen voran Kreta.

Kaum Staus auf nordbayerischen Autobahnen

Auf den mittelfränkischen Autobahnen machte sich der Ferienstart zwar bemerkbar, es kam aber nicht zu übermäßigen Behinderungen, heißt es vom ADAC. Lediglich auf der A6 von Heilbronn in Richtung Nürnberg staute es sich am ersten Ferientag aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens – allerdings lediglich auf einer Länge von weniger als zehn Kilometern. Ein Stauschwerpunkt im Freistaat war wie so häufig die A8 von München in Richtung Salzburg. Für den Sonntag rechnet der ADAC nochmals mit einem höheren Verkehrsaufkommen, in den Morgenstunden führte das aber noch nicht zu Verzögerungen.