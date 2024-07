Risiko Hochwasser: Warum Flüsse mehr Platz brauchen

Markt Schwarzach in Unterfranken: Direkt am Fluss, an der Schwarzach, wohnt Michael Lukacz. Mit Hochwasser kennt er sich aus. In der Region gab es zwei Jahrhunderthochwasser in nur acht Jahren. Am Abend des 1. Juni setzt sich eine Gewitterzelle über dem Landkreis Kitzingen fest. Innerhalb einer Stunde fallen über 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Für Michael Lukacz ist es eine schlaflose Nacht.

Schwerere Hochwasser durch Fluss-Begradigung

Seit mehreren Jahren engagiert sich Lukacz in der Bürgerinitiative für Hochwasserschutz in Schwarzach am Main. Die Mitglieder erarbeiteten sich in der Zeit einiges an Wissen über die regionalen Flüsse. Sie sehen einen Hauptgrund, warum Hochwasser häufiger und stärker werden, in der Begradigung und Kanalisierung von Flüssen. Bei Hochwasser rauschen die Wassermassen viel schneller flussabwärts, als es im ursprünglichen Zustand der Fall gewesen wäre. Das kann die Hochwasserspitzen weiter unten an den Flüssen verschärfen.

Außerdem kritisieren die Anwohner die Art und Weise, wie viele Felder angelegt sind: Über Entwässerungsrohre kann Wasser schnell von den Äckern abgeleitet werden. Dadurch sammelt sich das Wasser schneller in den Flüssen. Peter Laumer, Mitglied der Bürgerinitiative Hochwasserschutz in Schwarzach, kritisiert diese Praxis: "Das ist die Denke der 1950er Jahre. Wir erleben das dritte Hochwasser in 20 Jahren und haben nichts gelernt!" Während Maisfelder beispielsweise bei Hochwasser kaum Wasser in der Fläche zurückhalten können, wirken Wiesen oder Wälder wie ein Schwamm. So können sie Hochwasser abmildern.