Herausforderung Schulferien: Kinderbetreuung im Sommer

Ferienportal des BJR

Einen ähnlichen Service bayernweit bietet der Bayerische Jugendring (BJR) (externer Link) an. Auf seiner Homepage sind knapp 140 Betreuungsangebote verzeichnet – der BJR erhebt nach eigenen Angaben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Doch schon auf den ersten Blick wird klar: Auswahl gibt es besonders in den Städten, allen voran München mit knapp 50 Angeboten.

In Nürnberg gibt es zum Beispiel ein Sommercamp in den letzten zehn Ferientagen. Eine Sprecherin des Bayerischen Jugendrings rät, sich über dieses Ferienportal des BJR informieren: "Dort wird auch die jeweilige Auslastung angezeigt, also auch, ob in dem Angebot noch Plätze vorhanden sind. Da hier aller Voraussicht nach nicht alle Angebote abgebildet sind, die aktuell existieren, ist es auf jeden Fall ratsam, vor Ort nachzufragen – beim örtlichen Stadt- oder Kreisjugendring oder bei der jeweiligen Gemeinde."

Verpflichtung zur Kinderbetreuung?

Denn Kinder- und Jugendarbeit – auch jene in den Sommerferien – ist laut Sozialgesetzbuch kommunale Aufgabe. Viele der für die Kommunen zuständigen Landratsämter bieten online ein Verzeichnis über das Sommerangebot an. Dabei fällt jedoch auf: Je kleiner die Gemeinde, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Aktionen nur tageweise und dann pro Tag nur einige Stunden stattfinden, so zum Beispiel im unterfränkischen Üchtelhausen oder im oberbayerischen Grabenstätt.

Laut Kultusministerium sind die Schulen zudem zu keiner Ferienbetreuung verpflichtet, Programme der Mittagsbetreuungen und Horte seien freiwillig. Änderungen könnten hier der Ganztagsanspruch an bayerischen Grundschulen ab 2025 bringen, für die Sommerferien jedoch erst in zwei Jahren.

Ein Recht zur Kinderbetreuung – ähnlich zu Kinderkrankentagen – gibt es nicht. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können als Anreiz Ferienbetreuungen anbieten, jedoch rein freiwillig.

Förderprogramm des Kultusministeriums ausgelaufen

In den Jahren 2020 bis 2023 konnte der BJR darüber hinaus aufgrund der Förderung durch das Bayerische Kultusministerium das Sonderprogramm "Ferienangebote" anbieten. Ziel des Sonderprogramms war, Kindern und Jugendlichen durch zusätzliche Ferienprogramme Gemeinschaftserlebnisse zu ermöglichen und so einen Ausgleich zu den psychischen und psychosozialen Belastungen zu schaffen, unter denen sie aufgrund der Einschränkungen ihrer Sozialkontakte während der Corona-Pandemie zu leiden hatten.

Allein im Sommer wurden damit Betreuungsprojekte mit mehr als 4 Millionen Euro gefördert, heuer findet es nicht mehr statt. Vom Kultusministerium heißt es auf Anfrage von BR24: "Eine Ausweitung auf weitere Ferien des Schuljahres 2023/2024 war nicht möglich, weil die für das Schuljahr 2023/2024 noch zur Verfügung stehenden Mittel schulischer Förder- und Unterstützungsangebote gebunden waren. Restbudgets stehen nicht zur Verfügung."

Ferienbetreuung wieder nur aus kommunalen oder Eigenmitteln

Infolgedessen werden die Angebote wieder wie in den Jahren vor 2020 auch kommunal und oder aus Eigenmitteln der Träger finanziert. Philipp Seitz, Präsident des BJR, merkt an: "Die in der Regel sehr günstigen Teilnahmebeiträge der geförderten Angebote werden vermutlich bei vielen nun ansteigen müssen, wo keine ausgleichende Förderung, etwa durch kommunale Mittel, zur Verfügung steht. Für finanziell nicht so gut gestellte Familien bedeutet das auch eine größere Zugangshürde." Dennoch sei er dem Kultusministerium dankbar für die vergangene Förderung.

Für die Sportferienfreizeit in Würzburg zahlt seit jeher die Stadt. Sie merken hier bislang nicht, dass der Andrang durch die gekürzten Fördermittel größer geworden ist, denn das war er schon immer. Bei der Sportferienfreizeit bieten sie nicht nur Kindern Spiel und Spaß, sondern vor allem auch den Eltern die Gewissheit, ohne Mithilfe von Freunden und Verwandten trotz Sommerferien beruhigt arbeiten zu können. Eine Gewissheit, die es aber an vielen Orten Bayerns noch nicht gibt.