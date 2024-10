11.10.2024, 05:16 Uhr Bildbeitrag

Strom in Bayern soll 2025 günstiger werden

Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland können im kommenden Jahr auf sinkende Strompreise hoffen. Vor allem Kundinnen und Kunden in ländlichen Regionen können profitieren - auch in Bayern.

Von Stefanie Wagner