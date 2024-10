Polarlichter in Bayern – erneut buntes Naturspektakel am Himmel

Rot und grün schimmert es, ein breites Band aus Farbe bewegt sich wie ein Vorhang im Wind: Ein seltenes Naturspektakel hat in der vergangenen Nacht in Deutschland, aber auch in Bayern für Begeisterung gesorgt. Polarlichter färbten den Himmel in schillerndste Farben. Weil die Sonne derzeit sehr aktiv ist, kommt es vermehrt zu Sonnenstürmen und die sind für das beeindruckende Naturphänomen verantwortlich.

Polarlichter entstehen, wenn sogenannte koronale Massenauswürfe (CME) oder Sonnenstürme auf das Magnetfeld der Erde treffen. Dort stoßen die Partikel mit Bestandteilen der Erdatmosphäre zusammen, die sie zum Leuchten bringen. Und solch ein koronarer Sonnenauswurf wurde am Donnerstagnachmittag gemeldet (Externer Link). Deshalb standen die Chancen auf Polarlichter auch hierzulande sehr gut. Begünstigt hat die Sichtung der Polarlichter ein so gut wie wolkenfreier Himmel. Schon im Mai dieses Jahres gab es einen Sonnensturm, bei dem viele Polarlichter in ganz Deutschland zu sehen waren.