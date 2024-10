Luftqualität am Mittleren Ring in München leicht verbessert

Als Quelle nennt Hübner das Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU) der Stadt München. Dem BR wollten weder das RKU noch das Landesamt für Umwelt (LfU) die Monatsmittelwerte transparent machen. Den Zahlen zufolge befinden sich zumindest alle Monatsmittelwerte seit Einführung von Tempo 30 unter dem von der EU zugelassenen Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter.

Zweifel an der Wirksamkeit des Tempolimits

Laut Medienberichten habe das Tempolimit kaum Wirkung auf die Luftqualität, weil sich die Stickstoffdioxidkonzentration seit Januar immer noch über dem zulässigen EU-Grenzwert befände. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Hübner widerspricht dem aber: Die Aussage, dass Tempo 30 wirkungslos sei, gäben die Daten nicht her.

Landesamt für Umwelt sieht bisher keine aussagekräftigen Daten

Sowohl das Klima- und Umweltreferat als auch das Landesamt für Umwelt (LfU) betonten, dass die Monatsmittelwerte keine aussagekräftige Datengrundlage sind, um die Effizienz des Tempolimits am Mittleren Ring zu bewerten.

Für die Beurteilung der Luftqualität sei der Mittelwert eines gesamten Kalenderjahres relevant, so eine Sprecherin des RKU. Außerdem hätten Faktoren wie das Wetter großen Einfluss auf die Messwerte. Laut dem Luftreinhalteplan der Stadt könnten auch Faktoren wie die kontinuierliche Flottenerneuerung – also dass sich die Bürger neue Autos kaufen – für die Verbesserung der Luftqualität verantwortlich sein.

Wie das RKU mitteilte, wolle man neben dem Jahresmittelwert außerdem auf die Verkehrsanalyse des Münchner Mobilitätsreferats warten, um die Wirksamkeit des Tempolimits zu bewerten.

Behörden zurückhaltend mit Einschätzung

Aufgrund des fortgeschrittenen Jahres sei jedoch eine erste fachliche Einschätzung möglich, so das LfU: Vom 1. Januar bis zum 10. Oktober 2024 habe der Mittelwert an der Landshuter Allee bei 41 Mikrogramm pro Kubikmeter gelegen. Aber in diesem Zeitraum lagen fünf Monate, in denen das Tempolimit auf dem Mittleren Ring noch nicht galt. Zum Vergleich: Der im Jahr 2023 gemessene Mittelwert des entsprechenden Zeitraums lag bei 45 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Stadt München: Tempo 30 statt Fahrverbote

Seit Juni gilt auf dem Mittleren Ring zwischen der Parkharfe am Olympiapark und der Donnersberger Brücke in München eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h.

Damit hatte der Stadtrat anders gehandelt, als es im Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs beschrieben war. Demnach hätte München im März eigentlich strengere Maßnahmen bei der Luftreinhaltung ergreifen und ein Fahrverbot für Euro5/V-Diesel einführen müssen. Gegen das Urteil hatte die Stadt Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingereicht.

Gericht fordert Fahrverbote für Euro5/V-Diesel

Wie ein Sprecher des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs mitteilte, wäre das Urteil der bayerischen Justizbehörde trotzdem nicht erfüllt, auch wenn die Stadt München mittels des Tempolimits die EU-Grenzwerte tatsächlich einhält. Man habe in dem Urteil eindeutig die Fahrverbote für Euro5/V-Dieselfahrzeuge gefordert.

Klägerin in dem Verfahren ist die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Sie besteht weiterhin auf der Einführung von Fahrverboten. Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch begründet das mit dem vorläufigen Jahresmittelwert, der für den Zeitraum zwischen Januar und September 2024 bei 42 µg/m³ liegt.