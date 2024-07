Sensation in Bayreuth: Dritte Titanwurzblüte in einem Jahr

"Wir sind selbst überrascht", sagt Marianne Lauerer vom Ökologisch-Botanischen Garten (ÖGB) der Universität Bayreuth im Gespräch mit BR24. Auch für sie ist es eine Sensation: Zum ersten Mal seit zehn Jahren – so lange ist der Bayreuther ÖBG im Besitz von Titanwurz-Pflanzen – blühen alle drei "blühfähigen" Exemplare der größten Blume der Welt hintereinander. Anfang Juni blühte die erste Titanwurz des Jahres, zwei Wochen später blühte die zweite Bayreuther Titanwurz, die kurzzeitig nach Würzburg ausgeliehen wurde, um den Kollegen dort einen heiß ersehnten Wunsch zu erfüllen.

Extrem grüner Daumen am ÖBG in Bayreuth

Nun blüht zum elften Mal eine Titanwurz (Amorphophallus titanum) aus Bayreuth, doch bis es so weit ist, vergeht in der Regel eine lange Zeit. Die Pflanze, die nun kurz vor ihre Blüte steht, ist 25 Jahre alt und hat erst einmal geblüht, am Ostersonntag vor zwei Jahren – etwa ein Jahr, nachdem sie als rund 23 Kilogramm schwere Knolle aus dem Palmengarten in Frankfurt/Main nach Bayreuth gekommen war. Damals war die Blüte knapp zwei Meter hoch.

Das Ungewöhnliche: Die Pflanze hatte in der Zwischenzeit ein Blatt und hat nun – ohne Ruhephase – gleich eine Blüte geschoben. Normalerweise gibt es zwischen jeder Entwicklungsphase (Blatt – Blüte – Blatt, usw.) eine Ruhepause von wenigen Monaten, heißt es. So kommt jede Titanwurzknolle in der Regel etwa alle drei Jahre zur Blüte.

Die Titanwurz mag es, wenn ihre Knolle, nachdem sie geblüht hat, umgetopft wird und neues Substrat bekommt, verrät Marianne Lauerer. "In der Anfangszeit sind uns auch mal welche kaputtgegangen. Es braucht viel Erfahrung, um mit den empfindlichen Pflanzen richtig umgehen zu können." Mittlerweile wissen sie am ÖBG, was die Titanwurz mag und was nicht. Wichtig sei, dass die Knolle keine Druckstellen bekommt und dann fault – ähnlich wie bei einer Kartoffel.

Stinkende Titanwurzblüte ist und bleibt ein Besuchermagnet

Seit 2014 blüht die größte Blume der Welt immer wieder im Gewächshaus des ÖBG. Zuletzt hatten sich in Bayreuth gut 10.000, in Würzburg mehr als 11.000 Besucher die Titanwurz angeschaut. Diesmal hoffe man vielleicht auch einige Festspielgäste und Urlauber durch die Titanwurz in den ÖBG zu ziehen. Der exakte Blühtermin der nun aktiven Pflanze ist – wie immer – nicht genau vorherzusagen.

Die Blütenentwicklung kann aber, wie auch bei den vergangenen Malen, über eine Webcam des ÖBG (externer Link) verfolgt werden. In den ersten 24 Stunden ihrer Blüte riecht die Titanwurz nach verwesendem Fleisch und faulen Eiern, um Insekten und Käfer zur Bestäubung anzulocken. Der Kolben erwärmt sich in diesem Zeitraum auf rund zehn Grad über der Umgebungstemperatur.

Am Tag des Aufblühens und am Folgetag werde das Tropenwaldhaus am ÖBG abends bis 21 Uhr geöffnet sein. Ansonsten ist die Pflanze von Montag bis Freitag zwischen 10 und 15 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 16 Uhr zu sehen.

Was stimmt? Der oder die Titanwurz oder doch Titanenwurz?

Die nach Aas stinkende Pflanze aus Sumatra in Indonesien zählt zu den Aronstabgewächsen, blüht nur etwa alle drei Jahre und auch dann nur für zwei Tage und Nächte. In Indonesien heißt die Titanwurz Bunga Bangkai, was übersetzt "Leichenblume" bedeutet. Auch im Englischen heißt sie "Corpse Flower" (Leichenblume).

Amorphophallus titanum so lautete der lateinische Begriff und darin sind sich die Wissenschaftler einig, sagt Marianne Lauerer. "Doch im Deutschen weiß keiner so genau, ob es der oder die Titanwurz oder sogar Titanenwurz heißt, dafür gibt es keine Regel." In Bayreuth habe man sich aber auf die Bezeichnung "die Titanwurz" geeinigt.