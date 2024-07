Chemieunfall: Salpetersäure in Milchwerk ausgelaufen

In einem Milchwerk in Zapfendorf ist am Mittwochmorgen Salpetersäure (chemische Formel HNO₃) ausgetreten. Wie die Polizei mitteilte, sind bei dem Chemieunfall zwei Personen leicht verletzt worden.

Der Notruf war gegen 3.30 Uhr eingegangen. Daraufhin rückten rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Um nicht selbst durch die austretenden Dämpfe verletzt zu werden, trugen sie zum Teil Schutzanzüge und Atemschutzmasken. Wie ein Sprecher der Feuerwehr BR24 bestätigte, gelang es den aufsteigenden Nebel durch Wasser zu binden und niederzuschlagen. Er werde nun durch die firmeneigene Kläranlage dekontaminiert.

Zuvor hatten zwei Personen diese Dämpfe eingeatmet, sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. 15 weitere Mitarbeiter mussten vom Einsatzpersonal ins Freie gebracht werden. Für die Bevölkerung und die Umwelt habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, heißt es weiter.

Salpetersäure HNO₃ wichtig, aber giftig

Salpetersäure ist ätzend und brandfördernd. Sie gilt als krebserregend (kann Mutationen in der DNA erzeugen), ist aber einer der wichtigsten Grundstoffe der chemischen Industrie. Sie dient unter anderem in Form ihrer Salze (Nitrate) als Dünge- und Desinfektionsmittel, wird für Explosiv- und Farbstoffe und in der Fotoindustrie verwendet.

Als sogenanntes Scheidewasser kann sie Gold und Silber (Silber wird aufgelöst) trennen. In Mischungen mit Salzsäure als "Königswasser" kann Salpetersäure sogar Gold auflösen. Auch beim Beizen und Brennen von Metallen kommt sie zum Einsatz.