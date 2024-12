Sensation: Drei seltene Pilzarten in Unterfranken entdeckt

Es sind drei Pilzarten, die in bizarren Formen gelblich-weiß auf totem Holz wachsen und an die Struktur von Korallen in den Weltmeeren erinnern. Und so heißen sie auch. Im Fall der seltenen Becherkoralle (Artomyces pyxidatus) sogar mit ihrem deutschen Namen. Der Pilz gilt in Bayern als vom Aussterben bedroht. Gefunden wurde er in der Kernzone des Biosphärenreservats, im Naturwaldreservat Lösershag. Vertreter des Biosphärenreservats sprechen aufgeregt von einer geradezu "spektakulären Entdeckung".

Becherkoralle nutzt Schutzwald für Überleben

In Bayern seien nur wenige Nachweise dieser Pilzart bekannt. In der Rhön wurden innerhalb weniger Wochen nun zwei Exemplare der Becherkoralle gefunden. Das zeige, wie wertvoll unberührte Rückzugsorte wie die in der Kernzone der Biosphäre für bedrohte Arten und die biologische Vielfalt seien.

Das Naturwaldreservat Lösershag zeichnet sich durch seine Artenvielfalt und seine geologische Geschichte aus. Der Basaltkegel zwischen Wildflecken und Oberbach ist geprägt von uralten Buchen, Eschen, Ulmen und Bergahornen, die umgeben sind von Blockschutthalden vulkanischen Ursprungs. Bereits 1978 wurde der Lösershag als eines der ersten Naturwaldreservate Bayerns ausgewiesen und wissenschaftlich auch von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft begleitet. Seit 1993 gehört er zur Kernzone des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön.

Stachelbart-Baumpilze im Würzburger Stadtwald

Erst vor wenigen Tagen kam eine ähnliche Meldung auch aus Würzburg: Im Stadtwald wurden ebenfalls seltene Pilzarten entdeckt. Der ästige Stachelbart (Hericium coralloides), bei der sich die Koralle noch im lateinischen Namen wiederfindet, und der noch seltenere Igelstachelbart (Hericium erinaceus). Entdeckt hat die Pilzarten, die ebenfalls auf der roten Liste für bedrohte Arten stehen, der Stadtförster Karl-Georg Schönmüller an alten Rotbuchen im Reichenberger Grund.

In Bayern gibt es vier Arten von Stachelbärten: den Dornigen Stachelbart, den Tannenstachelbart, den Igelstachelbart und den ästigen Stachelbart. Sie alle gelten als schöne und seltene Bewohner des Waldes.