Forggensee-Schifffahrt führt besseren Extrem-Wetter-Schutz ein

Auf der MS Füssen soll künftig ein Sonnendach die Hälfte der rund 150 Sitzplätze überdachen. Damit wollen die Verantwortlichen auf die immer extremeren Wetterlagen reagieren, denn bislang saßen die Fahrgäste ungeschützt in der prallen Sonne und Regen, sagt Betriebsleiter Dirk Schranz. Zusätzlich werden an der Anlegestelle Füssen zwei überdachte Wartehäuschen aneinandergesetzt. Dadurch können Passagiere hier künftig vor Wind und Wetter abgeschirmt auf die Schiffe warten.

Tickets für die Forggensee-Schifffahrt jetzt auch online

Für die Passagiere gibt es ab kommender Saison noch eine weitere Neuerung: Seit dem 5. April ist die neue Internetseite der Forggensee-Schifffahrt online. Zum ersten Mal ist es jetzt auch möglich, Tickets online zu buchen und zu reservieren. Dirk Schranz empfiehlt Gästen, diese Möglichkeit vor allem für die beliebten Veranstaltungen zu nutzen, wie etwa den regelmäßig stattfindenden Alphornbläser-Fahrten oder dem Oktoberfest an Bord.

Vorbereitungen für die Saison laufen

Auch wenn es bis zum Saisonauftakt noch etwas dauert, laufen die Arbeiten: Motoren werden gewartet, Lackierungen aufgefrischt, der Kies an den acht Anlegestellen rund um den See wieder aufgeschüttet. Pünktlich zum Saisonstart am 1. Juni soll alles fertig sein. Dann hofft Betriebsleiter Dirk Schranz, nach etwas Zurückhaltung im vergangenen Sommer, wieder auf eine gute Saison – mit gut 100.000 Fahrgästen.