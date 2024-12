Schnelldorf feiert S4 nach Crailsheim

Unter dem Motto "Gleisglühen am Bahnhalt" wurde in Schnelldorf im Landkreis Ansbach am Samstag die neue Erweiterung der S-Bahnlinie 4 gefeiert. Erstmals seit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember fährt die über die Landesgrenze hinweg ins baden-württembergische Crailsheim.

Jahrelange Bemühungen

Nahe der neuen S-Bahnhaltestelle Schnelldorf gab es Glühwein, Grillgut und Unterhaltungsprogramm. Ein Fest, das für viele in der Region überfällig war. Denn für die Erweiterung der S-Bahnlinie, die zunächst von Nürnberg nur bis nach Dombühl gefahren ist, setzten sich jahrelang viele regionale Politiker ein. Mit dem neuen Fahrplan kommen bei der S4 die Haltepunkte Schnelldorf und Crailsheim dazu. Das stärke das westliche Mittelfranken wirtschaftlich, erklärt Ansbachs Landrat Jürgen Ludwig (CSU). Außerdem biete die Erweiterung viele Vorteile für den Pendelverkehr im ländlichen Raum.

Erste VGN-Linie nach Baden-Württemberg

Seit gut einer Woche fährt die S4 von Nürnberg nicht mehr nur bis nach Dombühl, sondern weiter über Schnelldorf ins Nachbarbundesland. Damit ist die S-Bahnlinie die erste VGN-Linie, die länderübergreifend fährt, teilte der Verkehrsbund Großraum Nürnberg (VGN) mit. Zusammen mit dem RE90, der zwischen Stuttgart und Nürnberg verkehrt, könne man so stündlich nach Crailsheim fahren. Beschlossen wurde die Maßnahme bereits im Sommer 2022. Der Bahnhof in Dombühl wurde seitdem für die Erweiterung der S4 umgebaut.