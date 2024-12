Flugtaxi-Entwickler Lilium offenbar vor endgültigem Aus

Der bayerische Flugtaxi-Entwickler Lilium ist offenbar mit seiner Insolvenz in Eigenverwaltung gescheitert. Mitarbeiter bestätigten dem Bayerischen Rundfunk Berichte, nach denen das Unternehmen zum Wochenende den Betrieb am Flugplatz Oberpfaffenhofen weitestgehend eingestellt hat. Fast der gesamten Belegschaft sei gekündigt worden. Offiziell ist dies zwar noch nicht bestätigt, doch nun droht der einst hoffnungsvollen Firma das endgültige Aus.

Hoffnung auf Last-Minute-Verhandlungen

Hinter den Kulissen ist zu hören, es gebe möglicherweise noch einen allerletzten Strohhalm für Lilium, nämlich Last-Minute-Verhandlungen mit einem möglichen Investor. Die müssten allerdings heute noch erfolgreich abgeschlossen werden. Denn es läuft die Frist ab, die vor zwei Monaten für eine Insolvenz in Eigenregie gewährt wurde. Es gilt aber als sehr unwahrscheinlich, dass es noch zu einem erfolgreichen Abschluss kommt.

Ähnlich sehen dies offenbar viele der knapp 1.000 Beschäftigten, die bisher in den Büros und Werkshallen am oberbayerischen Flugplatz Oberpfaffenhofen arbeiteten. Im Karriere-Netzwerk LinkedIn finden sich inzwischen zahlreiche Stellengesuche von Lilium-Mitarbeitern, darunter auch Führungskräfte aus den Entwicklungs- und Produktionsabteilungen. Mit Patrick Nathen teilte zudem einer der Gründer von Lilium auf seiner persönlichen Seite mit, man habe den Betrieb eingestellt. Auf der Plattform LinkedIn schrieb er: "Nach zehn Jahren und zehn Monaten ist es traurige Wahrheit, dass Lilium seine Tätigkeit beendet hat."

Bisher kein öffentlicher Demonstrationsflug

Lilium war in den vergangenen Monaten mehr und mehr in finanzielle Nöte geraten. Die Lage hatte sich verschärft, nachdem der Bund eine Bürgschaft über 50 Millionen Euro ablehnte und sich private Investoren zurückgehalten hatten. Als Grund gilt in der Luftfahrtbranche mangelndes Vertrauen. Zwar verwies man bei Lilium immer wieder auf zahlreiche Bestellungen für den hauseigenen Elektroflieger, den sogenannten Lilium-Jet. Doch bis zuletzt konnte die Firma keinen öffentlichen Demonstrationsflug mit Piloten an Bord vorweisen.