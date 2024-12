"Wird es so nicht mehr geben": Dahlmeier sorgt sich um die Alpen

Es ist "ein Thema", das nicht zu ignorieren ist. Die Alpen und vor allem die Gletscher in den Alpen verändern sich dramatisch, das sieht Laura Dahlmeier mit eigenen Augen: "Im Winter geht's noch, da ist alles schön weiß und man sieht's nicht so", erzählt die passionierte Naturliebhaberin. Als Doppel-Olympiasiegerin und aktive Bergsteigerin kennt sie die Alpen vor ihrer Haustür in Garmisch-Partenkirchen wie ihre Westentaschen.

"Da ist eigentlich gar kein Gletscher"

"Aber im Sommer, da geht man zum Gipfelkreuz und hat einen Blick auf den Gletscher", sagt Dahlmeier im Blickpunkt Sport Interview und korrigiert sich direkt, "das ist eigentlich gar kein Gletscher." Die Jahrtausende alte Eisschicht am Nördlichen Schneeferner und dem Höllentalferner, zwei der letzten vier deutschen Gletscher, soll laut wissenschaftlichen Berechnungen spätestens bis 2035 vollständig geschmolzen sein.

Viele Touren durch Klimawandel nicht mehr möglich

"Der Gletscher geht sehr stark zurück, das beschäftigt mich natürlich", erklärte Dahlmeier, die bei ihren regelmäßigen Skitouren und Klettersteigen rund um die Zugspitze "sehr bildlich und einprägsam" vor Augen geführt bekommt, wie sich die Erderwärmung auf die Alpen auswirkt. "Es gibt Touren, die sind durch den Klimawandel einfach gar nicht mehr möglich, wo Riesen-Felsstürze sind, wo Gletscher-Zugänge nicht mehr möglich sind. Da merkt man die Veränderungen sehr stark."

Die Auswirkungen des Klimawandels würde nicht nur sie auf knapp 3.000 Meter Höhe mitbekommen, "das betrifft wirklich jeden im Alltag." Sie prognostiziert, dass die Menschheit "ein stückweit damit leben muss." So wird es bestimmte Klettertouren in Zukunft "so nicht mehr geben". Dennoch betont sie, dass es weiterhin wichtig sein wird, gegen den Klimawandel anzukämpfen und das Beste daraus zu machen, dass es nicht noch schlimmer wird."