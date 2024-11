Schnee und Eis: Rosenheim bereitet sich auf Verkehrs-Chaos vor

Lange Staus, vor allem im Winter, können gefährlich, zumindest jedoch unangenehm für die Autofahrenden werden. Um das zu vermeiden, hat sich die "Koordinierungsgruppe Autobahn" des Landratsamts Rosenheim besprochen. Das Fazit: Schnee und Eis auf den Autobahnen im Landkreis Rosenheim können kommen. Man sei gut auf den Winter vorbereitet.

Lagerorte für den Notfall festgelegt

Die Koordinierungsgruppe hat geplant, was passiert, wenn absehbar ist, dass sich der Verkehr auf den Autobahnen der Region zwei Stunden und länger staut. Beispielsweise wurde festgelegt, welche Feuerwehren welche Autobahnzufahrten sperren. Außerdem führt die Koordinierungsgruppe Listen, wo die Dinge gelagert sind, die im Notfall helfen: Decken, Trinkwasser, Treibstoffkanister und Notstromaggregate.

Sanierung der Luegbrücke ab Januar

Dabei liegt in diesem Jahr bei den Vorbereitungen ein besonderes Augenmerk auf der Brenner-Autobahn. Dort startet am 1. Januar die mehrjährige Sanierung der Luegbrücke, deren Folgen sich bis in den Landkreis Rosenheim auswirken können.

Wegen der Sanierung kann die Brücke in beide Fahrtrichtungen dann nur noch einspurig befahren werden – zumindest für einen Großteil des Jahres. An Reisetagen soll der Verkehr dennoch zweispurig verlaufen, um größeres Verkehrschaos zu vermeiden. Der österreichische Autobahnbetreiber gibt an, zusätzliche Lkw-Dosiertage seien nicht geplant. Spontane Blockabfertigungen seitens Tirols sind bei besonderen Vorkommnissen bereits heute möglich und auch üblich.