Brenner-Verkehr: Abfahrverbot und Blockabfertigung geplant

Die Staus auf der Brennerautobahn könnten zunehmen, denn die Luegbrücke am Brenner ist in die Jahre gekommen. Weil die alte Brücke dringend entlastet werden muss, gilt ab Januar ein besonderes Verkehrskonzept. Reisende müssen mit Abfahrtsverboten von der Brenner-Autobahn und häufigen Blockabfertigungen von Lkw rechnen. Rosenheim bereitet sich auf die Auswirkungen der Bauarbeiten in Tirol vor.

Rosenheim: Lagerorte für den Notfall festgelegt

Um gravierende Auswirkungen auf den Landkreis Rosenheim zu vermeiden, hat sich die "Koordinierungsgruppe Autobahn" des Landratsamtes besprochen. Dabei liegt in diesem Jahr bei den Vorbereitungen ein besonderes Augenmerk auf der Brenner-Autobahn.

Die Koordinierungsgruppe hat geplant, was passiert, wenn absehbar ist, dass sich der Verkehr auf den Autobahnen der Region zwei Stunden und länger staut. Beispielsweise wurde festgelegt, welche Feuerwehren welche Autobahnzufahrten sperren. Außerdem führt die Koordinierungsgruppe Listen, wo die Dinge gelagert sind, die im Notfall helfen: Decken, Trinkwasser, Treibstoffkanister und Notstromaggregate.

Das Fazit: Schnee und Eis auf den Autobahnen im Landkreis Rosenheim können kommen. Man sei gut auf den Winter vorbereitet. Die Koordinierungsgruppe Autobahn Rosenheim trat zum letzten mal am 11. Januar 2019 in Aktion, als es nachts nach starkem Schneefall und einem Lkw-Unfall am Bernauer Berg zu erheblichem Stau auf der Autobahn A 8 München-Salzburg kam.

Sanierung der Luegbrücke ab Januar

Die Bauarbeiten an der Luegbrücke könnten bis in den Landkreis Rosenheim spürbar werden. Die Brücke ist marode, muss dringend entlastet werden. Ab dem 1. Januar gilt auf ihr ein besonders Verkehrskonzept und zwar so lange, bis die neue Luegbrücke fertig ist. Das könnte rund drei Jahre dauern. Bis 2027 soll neben der alten Brücke ein Neubau entstehen. Bis dahin wird der Verkehr über die alte Brücke geführt - eben mit einer neuen Spuraufteilung.

2025: Hauptsächlich einspurig

Wegen ihres Zustandes kann die Brücke in beide Fahrtrichtungen dann nur noch einspurig befahren werden – zumindest für einen Großteil des Jahres. An 170 Tagen soll es zeitweise eine Zweispurigkeit auf der Luegbrücke geben, um Stauspitzen zu entlasten. Der genaue Fahrtenkalender wurde von der österreichischen Asfinag noch nicht herausgegeben, aber es ist damit zu rechnen, dass die Zweispurigkeit zum Beispiel zu Urlaubszeiten oder rund um Feiertage gilt. Für Lkw wird es dann tageweise ein Fahrverbot geben, kündigte die Asfinag bereits an. An Tagen mit Zweispurigkeit fahren Lkw innen, damit das Gewicht auf den Brückenpfeilern liegt und Pkw außen. Das Befahren der Brücke generell ist sicher, verspricht die Asfinag.

Um die umliegenden Gemeinden zu schützen, gilt ab 1. Januar auch ein striktes Abfahrtsverbot von der Brenner-Autobahn. Es werden auch Schranken an den Abfahrten aufgestellt. Zudem ist Personal für Kontrollen vorgesehen. Reisende dürfen bei Stau also nicht abfahren, sondern müssen auf der Autobahn bleiben.

Spontane Blockabfertigungen möglich

Spontane Blockabfertigungen seitens Tirols sind bei besonderen Vorkommnissen bereits heute möglich und auch üblich. Zusätzliche Blockabfertigungen für Lkw am Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein sind aufgrund der Maßnahmen an der Luegbrücke aber nicht vorgesehen. Regulär sind im "Dosierkalender" des Landes Tirol im ersten Quartal 2025 sieben Blockabfertigungstage geplant. r Verkehr auf Brenner-Brücke