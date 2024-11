Zwei Frauen und ein Mann hielten sich in der Messestadt Riem in einem Wohnmobil auf, als sie gesundheitliche Probleme bekamen. (Symbolbild)

Zwei Frauen und ein Mann hielten sich in der Messestadt Riem in einem Wohnmobil auf, als sie gesundheitliche Probleme bekamen. (Symbolbild)

Drei Schwerverletzte in München: Notruf kam über Italien

In einem Wohnmobil in München werden zwei Frauen bewusstlos. Ihr Begleiter wendet sich daraufhin telefonisch an die Feuerwehr in Italien. Die Leitstelle in Bozen wiederum ruft München an, wo Einsatzkräfte zu dem Wohnmobil eilen.