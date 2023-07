Schach ist sein Leben: Versandhändler aus Leidenschaft

"Wie eine Droge": Mit zehn Jahren zum Schach gekommen

Vor allem, da das Spiel der Könige auch sein Privatleben bestimmt. Schon mit zehn Jahren hat Ullrich es von einem Ehepaar gelernt, das in seinem Elternhaus eingemietet war. Nur eineinhalb Monate später nimmt er als blutiger Anfänger an einem Turnier teil, schneidet erstaunlich gut ab. Von da an spielt er im Verein, sein großes Idol: der damalige Schachweltmeister Bobby Fischer. Mit nur 20 Jahren wird Robert Ullrich zum Vorsitzenden der Schachabteilung des 1. FC Haßfurt gewählt. "Schach ist nicht nur ein Spiel, Schach ist wie eine Droge", so Ullrich. "Wen das Schachspiel einmal gepackt hat, den lässt es in der Regel nicht mehr los."

Eine Erfahrung, die nicht nur er gemacht hat. Der Schachsport scheint gerade in einer Hochphase. Die Corona-Pandemie, eine zunehmende Zahl an Schach-Influencern, aber auch Ereignisse auf der Weltbühne wie der Eklat rund um den langjährigen Schachweltmeister Magnus Carlsen und Hans Niemann haben den Nischensport zunehmend in die Öffentlichkeit gerückt.

Der Hype um "Das Damengambit": "Niemand war darauf vorbereitet."

Ein regelrechter Hype wurde 2020 von der Miniserie "Das Damengambit" ausgelöst. "Wir haben überhaupt nicht gewusst, was los war", erinnert sich Ullrich: "Plötzlich bekamen wir Aufträge über Aufträge". Teilweise konnte die Menge an Paketen gar nicht mehr vom Paketdienst mitgenommen werden. "Wir sind dann selbst mit dem Transporter losgefahren und haben sie in Paketzentren in der Umgebung verteilt", schüttelt der 62-Jährige den Kopf.

Doch so hoch der Umsatz in dieser Zeit auch war – so drastisch ging er danach zurück. Nirgendwo konnten Figuren und Bretter nachbeordert werden. "Die Hersteller, die Händler, niemand war darauf vorbereitet. Alle sind schlicht und ergreifend davon überfahren worden", so Robert Ullrich.

Andere zum Schach inspirieren: "Schach wird immer präsent sein."

Trotz Auf und Ab führt Ullrich den Versandhandel aber weiter. Denn Schach, so sagt er, hat immer eine Zukunft. "Es war schon immer da und es wird immer präsent bleiben", so der 62-Jährige. Durch seine Artikel hofft er, noch mehr Menschen dazu inspirieren zu können, das Spiel zu lernen.