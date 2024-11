PFAS-Chemikalien: Bundeswehr nimmt Reinigungsanlage in Betrieb

Jahrzehntelang hat die Bundeswehr - wie auch zivile Feuerwehren - unter anderem an Flugplätzen Löschschaum mit PFAS-Chemikalien eingesetzt, die dann in Böden und Grundwasser gelangt sind. Das Problem: PFAS, auch bekannt als Ewigkeits-Chemikalien, gelten als potenziell krebserregend und bauen sich in der Umwelt so gut wie nicht ab. Wie man PFAS wieder aus dem Wasser bekommt, wird auf dem Militärflugplatz in Manching bei Ingolstadt nun erprobt.

Viele Standorte haben ein PFAS-Problem

Auf 123 Standorten untersucht die Bundeswehr mögliche PFAS-Kontaminationen, bei 57 davon wurden die Chemikalien bereits nachgewiesen. In Bayern besteht ein Verdacht bei 20 Standorten, bei zehn davon hat er sich schon bestätigt. Der Flugplatz in Manching ist der erste Standort, an dem die Bundeswehr gegen die Grundwasserverunreinigung vorgeht. Auch die US-Armee hat seit Kurzem eine PFAS-Filteranlage in Betrieb, auf einem Kasernengelände im Landkreis Ansbach. Die in Manching gesammelten Erfahrungen sollen die PFAS-Sanierung anderer Bundeswehr-Standorte erleichtern.

So funktioniert die Abstromsicherung in Manching

Über sieben Brunnen wird das kontaminierte Grundwasser an die Oberfläche gepumpt. Der entstehende Sog soll auch das bereits vom Flugplatz abgeflossene Grundwasser erfassen und einen weiteren Abstrom verhindern. Mit Kies und Aktivkohle wird das Grundwasser dann gereinigt, wie beispielsweise auch im Landkreis Altötting. Anschließend versickert das gefilterte Grundwasser über sogenannte Rigolen wieder auf dem Manchinger Flugplatz.

Aktuell wird jeder Brunnen einzeln angesteuert und geprüft, ob alles funktioniert - beispielsweise ob alles dicht ist und alle Signale richtig ankommen. Anschließend wird die Anlage nach und nach richtig eingestellt. Die zuständige Firma nimmt im Testbetrieb regelmäßig an verschiedenen Stellen Wasserproben fürs Labor. Später im Regelbetrieb soll das monatlich durch externe Prüfer erfolgen.