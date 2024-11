Kleinflugzeug auf Straße bei Würzburg abgestürzt

In der Nähe eines Flugplatzes bei Würzburg ist am Montagnachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Laut Polizei blieb der Pilot unverletzt. Der 56-jährige Mann war die einzige Person an Bord. Er hatte beim Landeanflug auf den Flugplatz von Hettstadt die Kontrolle über seine Maschine verloren.

Pilot nach Absturz unverletzt

Das Flugzeug war gegen 16.30 Uhr rund 300 Meter vor dem Flugplatz auf einer Straße aufgekommen und auf dem Dach liegen geblieben. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land nahm vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Die Polizei wurde hierbei durch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung unterstützt.

Technischer Fehler ausgeschlossen

Nach ersten Erkenntnissen kann ein technischer Fehler an dem Flugzeug der Polizei zufolge ausgeschlossen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungs-Arbeiten war die Staatsstraße zwischen Zell am Main und Hettstadt komplett gesperrt.