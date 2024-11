Der Tatort: Aus dem Kelten Römer Museum in Manching stahlen die Diebe vor zwei Jahren den wertvollen Goldschatz

22.11.2024, 10:18 Uhr Audiobeitrag

Diebe stehlen Manchinger Goldschatz – was seither geschah

Vor zwei Jahren hat das Kelten Römer Museum in Manching seine größte Attraktion verloren: den berühmten Goldschatz der Kelten. Der Einbruch in das Museum hat bundesweit Schlagzeilen gemacht. Was hat sich seitdem getan?