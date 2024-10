Ärger in Altötting: Wohin mit der PFOA-Erde?

Tatsächlich ist die Belastung durch die Ewigkeits-Chemikalie in Teilen des Landkreises nachweislich erhöht. Diese Teile hat das Landratsamt deshalb als sogenanntes PFOA-Belastungsgebiet definiert: Rund um den Chemiepark Gendorf, wo jahrelang mit dem Stoff gearbeitet wurde, sind einige Gemeinden betroffen. Umso wichtiger ist der Umweltschutz, denn PFOA ist biologisch nicht abbaubar und wird mit der Entstehung von Krebs in Verbindung gebracht.

"Ewigkeits-Chemikalien sogar schon am Nordpol nachgewiesen"

Tögings Bürgermeister Tobias Windhorst versteht, dass in dem besonders belasteten Gebiet andere Maßnahmen getroffen werden müssten. "Aber dass wir in Töging, wo wir nicht im Belastungsgebiet liegen, auch beweisen müssen, dass keine Belastung vorliegt, erschließt sich mir nicht." Tatsächlich liegt Töging am äußersten Rand des Landkreises.

Der Bürgermeister glaubt nicht, dass die Tests eine besondere Belastung seines Bodens ergeben werden, aber: "Möglicherweise liegen sie auch nicht bei null – denn mittlerweile wurden sogar schon am Nordpol Ewigkeits-Chemikalien nachgewiesen." Denn das Bayerische Landesamt für Umwelt hat genau das festgelegt: Nur bei 0,0 PFOA darf die Erde in die Altöttinger Gruben. Damit ist Bayern strenger als der Bund, der immerhin bis zu 0,1 Mikrogramm PFOA pro Liter Erde als Grenzwert definiert hat.

PFAS-Leitlinien könnten bayernweit zu Entsorgungsproblemen führen

Robert Müller, Sprecher aus dem Landratsamt Altötting, gibt zu: Die ohnehin schon schwierige PFOA-Situation im Landkreis habe sich jetzt nochmal verschärft, "zu unserem Leidwesen". Allerdings müsse das Landratsamt die vorgegebenen Leitlinien des LfU umsetzen. Und er weist darauf hin: "Auch andere Landkreise müssten das streng umsetzen, wenn sie die Problematik in ihrem Landkreis hätten. Warum? Weil die Leitlinien den einheitlichen Vollzug in ganz Bayern sicherstellen wollen." Tatsächlich konnte in zahlreichen Landkreisen Bayerns auch PFOA im Boden nachgewiesen werden. Das Landratsamt sei aber in Kontakt mit den Behörden, damit sich an den Leitlinien etwas ändere. Das bayerische Umweltministerium bestätigt das auf BR-Anfrage, und es verspricht: "Die in Bayern geltenden PFAS-Leitlinien werden aktuell überarbeitet."

Auch Bürgermeister Tobias Windhorst hat schon "gerüchteweise" davon gehört. "Aber solange ich noch nichts schriftlich habe, bleibe ich skeptisch." Der Leitfaden müsse schnell umgearbeitet werden, findet er: "Die Umwelt schützt man so nicht." Stattdessen seien wichtige Bauprojekte im Landkreis gefährdet, wie etwa der Breitband- oder der Fernwärmeausbau.