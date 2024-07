Nürnbergs älteste Apotheke wird versteigert

Die Regale und Schränke in der Apotheke sind längst leergeräumt, Tabletten, Säfte, Medikamente und Tinkturen haben die Angestellten in die drei weiteren Mohren-Apotheken in den Nürnberger Stadtteilen verteilt. Was jetzt noch im trostlosen Verkaufsraum steht, kann ab Donnerstag (25. Juli) bei „Restlos.com“ ersteigert werden. Für die Besitzer, aber auch die Kundinnen und Kunden, ist das ein schwerer Schritt.

Vom Mörser bis zum Weihnachtsmann – alles wird versteigert

Bei der Vorabbesichtigung nimmt Miriam Hoher den Tresen aus Holz mit der hellen Marmorplatte unter die Lupe. Für ihr neues Geschäft sucht sie genau nach so einem Teil. Sie hofft, dass bei der Online-Versteigerung nicht noch mehr Bieter ein Auge auf den Tresen geworfen haben und sie ihn günstig ersteigern kann.