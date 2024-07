Polizei: Toter aus dem Eisbach ist vermisster Student

Ende Juni ist ein junger Mann nach einem Bad im Eisbach in München verschwunden. Vergangenes Wochenende haben Spaziergänger eine Leiche im Wasser entdeckt. Nun steht fest: Bei dem Toten handelt es sich tatsächlich um den vermissten 26-jährigen Studenten. Das hat die Polizei dem BR bestätigt.

Polizei: Identität zweifelsfrei geklärt

Die Identität sei zweifelsfrei geklärt worden, so eine Sprecherin der Polizei. Weitere Angaben zur Todesursache machte sie mit Hinweis auf die noch anstehende Obduktion nicht.

Der Student hatte am 30. Juni mit Bekannten am Eisbach im Englischen Garten gefeiert. Nach einem Sprung ins Wasser war der Stuttgarter nicht mehr aufgetaucht und konnte auch bei einer aufwändigen Suchaktion mit Tauchern nicht gefunden werden.

Baden im Eisbach ist gefährlich

Spaziergänger hatten am Samstagabend in dem Stadtbach einen leblosen Körper bemerkt, wenige hundert Meter stromabwärts von der Stelle, an der der 26-Jährige eine Woche vorher ins Wasser gesprungen war.

Baden im Münchner Eisbach ist verboten - trotzdem springen im Sommer viele Einheimische und Touristen ins Wasser. Immer wieder kommt es dabei auch zu Badeunfällen, denn der Eisbach ist gleich aus mehreren Gründen gefährlich. Unter anderem hat der Eisbach eine starke Strömung. Das Baden ist daher verboten.