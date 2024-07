Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Flughafen-S-Bahn schleift 90-Jährigen am Gehstock mit

Flughafen-S-Bahn schleift 90-Jährigen am Gehstock mit

Ein 90-jähriger Mann ist am Wochenende von einer S-Bahn mehrere Meter mitgeschleift worden, weil er sich an seinem in der Tür eingeklemmten Gehstock festgeklammert hatte. Der Franzose wurde bei dem Zwischenfall am Münchner Flughafen leicht verletzt.