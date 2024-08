Neubeginn mit Manuel Neuer: Forsthaus Valepp geöffnet

Ungefähr 200 Besucher haben sich heute im frisch sanierten Forsthaus Valepp eingefunden. Einige sind mit dem Auto die rund zehn Kilometer lange Mautstraße hinauf gefahren, viele kamen trotz der großen Hitze mit dem Fahrrad – Rennradfahrer, Mountainbiker und Familien mit Kindern.

Am heutigen Mariä Himmelfahrtstag ging es traditionell zu: Am Hang oberhalb des Forsthauses versammelten sich rund Hundert Besucher an der Kapelle zu einer Messe. Anschließend suchten sich die meisten einen Platz unter den schattenspendenden Sonnenschirmen im Biergarten.

Tradition statt Luxus

Viele hatten sich im Vorfeld Sorgen gemacht, dass das historische Gebäude zu einem Schickimicki-Treff werden könnte. Denn einer der Pächter ist Torwart Manuel Neuer. Der Fußballprofi hatte das denkmalgeschützte Gebäude aus dem 19. Jahrhundert vor zwei Jahren zusammen mit dem Tegernseer Hotelier Johannes Rabl übernommen.

Bei einer Baustellen-Präsentation im Juni konnte Kreisbaumeister Christian Boiger, der für den Denkmalschutz zuständig ist, aber bereits Entwarnung geben. Aus dem Forsthaus sei kein Luxuschalet geworden. Die Treppe im Inneren des Forsthauses wurde salbeifarben gestrichen, in der Gaststube wurde mit viel Holz gearbeitet, mundgeblasenes Glas erinnert an die Historie des alten Gebäudes.