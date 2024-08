Klimaaktivisten auf Rollfeld: Nun wieder Flugverkehr in Nürnberg

Aktionen an weiteren Flughäfen in Deutschland

Die Klimaschutzgruppierung "Letzte Generation" hatte am frühen Donnerstagmorgen in mehreren Städten Protestaktionen gestartet. Je zwei Aktivisten drangen Angaben der Organisation zufolge in orangen Warnwesten auch auf die Flughäfen Berlin-Brandenburg, Stuttgart, Köln-Bonn und Karlsruhe ein. Dpa-Fotografen vor Ort bestätigten die Vorgänge. Wie in Nürnberg war der Flugbetrieb in Köln/Bonn eingestellt, läuft mittlerweile aber wieder an.

Sie drückten "friedlich ihren Widerstand aus, indem sie Banner mit der Aufschrift 'Oil kills' und 'Sign the treaty' zur Schau stellten", berichtete die Organisation "Letzte Generation" laut Mitteilung. "Die Start- und Landebahnen wurden dabei nicht betreten."

Mit Informationen von dpa