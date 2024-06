Forsthaus Valepp öffnet im August: "Kein Hummer und Kaviar"

"Denkmäler müssen belebt werden"

Die beiden Pächter Manuel Neuer und Hotelier Johannes Rabl hätten nicht versucht, Wünsche durchzusetzen, die dem Denkmal widersprechen, so Boiger. Das Forsthaus Valepp wurde 1841 erbaut. Zweiläufige Außentreppe, im Erdgeschoss eine Fassade aus Naturstein, darüber ein prächtiger Balkon mit rot-grünen Verzierungen. Das Gebäude steht am Ende der Mautstraße, die von Rottach-Egern Richtung Tiroler Grenze führt. Zu besonders, um es nicht zu nutzen, betont Boiger.

Seiner Meinung nach müssen Denkmäler belebt und geliebt werden, damit sie ihren Wert behalten. Eine heruntergekommene Ruine, über die eine Käseglocke gestülpt werde, bringe niemandem was, so der Kreisbaumeister. Dafür hat das Investorenduo gemeinsam mit einem Architekten bei der Sanierung aber vieles beachten müssen. Die Fenstergläser z.B. sind mundgeblasen und handgezogen - und damit achtmal so teuer wie normales Fensterglas, erklärt Johannes Rabl. Das Weißbier könne er im Forsthaus aber nicht achtmal so teuer verkaufen.

Gutachten für Treppenfarbe

Bevor das Investorenduo den Zuschlag für das denkmalgeschützte Forsthaus bekam, stand es einige Jahre leer und war in keinem guten Zustand. Lange hatten die Staatsforsten nach einem Pächter für das marode Gebäude gesucht. Die Idee für das gemeinsame Projekt sei während einer gemeinsamen Radltour mit FC Bayern- und Nationaltorhüter Manuel Neuer vom Spitzingsee in die Valepp entstanden, erzählt Rabl.

Ziel der Sanierung war es, die Geschichte und Besonderheit des Gebäudes herauszuarbeiten, so Rabl weiter. Das Treppenhaus z.B. hatte einen ockerfarbenen Anstrich und habe den beiden überhaupt nicht gefallen. Ein Gutachten ergab aber, dass auf dem Treppengeländer etwa zehn verschiedene Lackschichten in ganz unterschiedliche Farben waren. Der erste, originale Anstrich sei aber salbeigrün gewesen - und so wurde die Treppe nun auch wieder gestaltet. Historisch und modern zugleich, deshalb zieht sich der Farbton nun durch die ganze Inneneinrichtung des Forsthauses.