Nach tödlichem Motorradunfall: Haftbefehle gegen zwei 19-Jährige

Nachdem eine Motorradfahrerin Anfang Juli bei einem Unfall auf der B388 bei Unterdietfurt getötet worden war, wurden nun gegen zwei Männer Haftbefehle erlassen. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um zwei 19-Jährige aus dem Landkreis Rottal-Inn. Gestern wurden die beiden festgenommen.

Zwei 19-Jährige in Haft

Den Männern wird fahrlässige Tötung, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen. Sie sitzen nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.

Motorradfahrerin und Autofahrerin in Kurve erfasst

Am 4. Juli hatte einer der Männer in einer Rechtskurve zwischen Huldsessen und Vordersarling überholt und dabei die entgegenkommende Motorradfahrerin erfasst. Die 22-Jährige starb noch am Unfallort.

Eine Autofahrerin, die hinter dem Motorrad gefahren war, kollidierte ebenfalls mit dem Wagen im Gegenverkehr. Die 53-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher wurde nur leicht verletzt.

Verdacht auf illegales Rennen

Nach dem Unfall richtete die Polizei eine Ermittlungsgruppe ein. Schnell wurde ein illegales Autorennen vermutet. Der damals 18-jährige Unfallfahrer soll dabei beobachtet worden sein.

Allein in diesem Jahr hat die Polizei in Niederbayern schon fast 50 Verdachtsfälle solcher Rennen registriert.