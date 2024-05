Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Nach Tankstellenüberfall: Agentur meldet Festnahmen

Zwei Männer haben am Abend des Vatertags eine Tankstelle an der B299 im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz überfallen. Sie erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld. Einer Agenturmeldung zufolge hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen.