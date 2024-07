Nach Murenabgängen: Neue Hängebrücke vor der Partnachklamm

Immer wieder musste der Wanderweg aufwendig repariert werden, jetzt gibt es endliche eine dauerhafte Lösung: Am Südportal der Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen wird am Montag offiziell eine neue Hängebrücke eröffnet. Der beliebte Wanderweg vom Vordergraseck zum südlichen Eingang der Klamm könnte künftig ganzjährig begehbar sein.

Neue Hängebrücke ersetzt Pfad in Partnachklamm

Die Brücke ersetzt einen Pfad, den Murenabgänge in den vergangenen Jahren immer wieder zerstört haben. Weil Starkregenereignisse durch den Klimawandel zugenommen haben, musste die Marktgemeinde den Pfad immer häufiger wiederherstellen. Das war teuer und aufwendig: Der Weg musste zum Teils mehrmals pro Jahr freigeschaufelt oder mit einem extra eingeflogenen Minibagger repariert werden. Zuletzt war der Pfad ganz gesperrt.

Die neue Hängebrücke soll dieses Problem jetzt dauerhaft lösen. Die Gemeinde hofft, dass die Route künftig sogar im Winter begehbar ist. Denn nicht nur Murenabgänge, auch Lawinen sollen unter der Brücke hindurchgehen.

Kostenpunkt für neue Brücke: 400.000 Euro

Ein weiterer Vorteil der Hängekonstruktion: Die Flora und Fauna unterhalb der Brücke wird nicht zertrampelt. Die Brücke kostet insgesamt knapp 400.000 Euro, die Hälfte davon wird aus EU-Fördermitteln finanziert.