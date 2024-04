Nach Leberkäse-Döner: Bayerische Döner-Trilogie ist perfekt

Im letzten Herbst ging es los mit dem ersten Streich: Marco Cakmak, Besitzer eines Dönerladens in Tirschenreuth, erfindet den Leberkäse-Döner, weil er Leberkäse liebt, ihm die typisch bayerischen Scheiben aber zu dick sind. Jetzt im Frühling 2024 kommen Weißwurstdöner und Bratwurstdöner dazu. Alle drei ganz klassisch am Drehspieß – eine Geheimrezeptur sorgt dafür, dass das Wurstbrät am Spieß hält.

Ich bin so glücklich, wenn ich die drei Spieße anschaue. Ich habe etwas rausgebracht, was bayerische Kultur und türkische Kultur verbindet und dass auch noch mit Kalbfleisch gemacht, dass es jeder essen kann. - Marco Cakmak, Besitzer von Mr. Shak Mak

Damit ist die Bayern Döner-Trilogie komplett. Geschnitten und serviert wird im echten Döner-Fladenbrot mit Weißkraut oder Sauerkraut, sauren Gurken und süßem Senf. Wer möchte, tauscht Dönerfladen gegen Laugensemmel.

Bayerische Döner 2.0 kommen gut an

Die Neugier aufs neue Geschmackserlebnis zeigt sich im Andrang. Schon vor 12 Uhr brauchen die Bayern Döner-Tester Geduld. Auch der Medienrummel ist groß: Jeder will wissen, was die Bayern-Döner ausmacht.

Die ersten kulinarischen Tester geben eine erste Einschätzung: "Wie eine Bratwurstsemmel nur eben klein geschnitten, ist gut, also schmeckt". Manche sind extra wegen der neuen Kreation nach Tirschenreuth gekommen. Sie kannten schon den Leberkäse-Döner und wollten wissen, wie die anderen schmecken.

Wer möchte, kann auch einen wilden Mix aus Bratwurst, Leberkäse und Weißwurst in den Dönerfladen bekommen, samt Knoblauchsoße und süßem Senf. Ganz nach dem Motto: Alles kann, nix muss.

Bayern-Döner sollen nach München kommen

Erfinder Marco Cakmak will seine Bayern-Döner auch über den Tellerrand bringen: nämlich in die bayerische Landeshauptstadt.

Mein Traum ist einmal in München einen Dönerladen aufzumachen, wo es nur Bayern Produkte gibt, keine Pute, kein Kalb, sondern nur: Leberkäse- Weißwurst- und Bratwurstdöner. - Marco Cakmak

Den Bayern-Döner-Laden will er noch in diesem Jahr in München eröffnen, dann übrigens auch mit einem veganen Leberkäse-Döner. Irgendwann soll es dann auch in Berlin einen Laden geben, der das Bayern-Döner Trio anbietet, exakt so wie, es ihn gerade nur in Tirschenreuth gibt. Als nächstes will Marco Cakmak einen Weißwurstfrühschoppen am Sonntag starten - nur eben mit Döner in der Hand statt Weißwurst auf dem Teller.