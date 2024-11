Nach Großbrand: Produktion kommt nicht nach Wunsiedel zurück

Die Unternehmensleitung der Pfisterer Gruppe hat entschieden, die Produktion von Silikon-Isolatoren dauerhaft von Wunsiedel nach Kadaň in Tschechien zu verlagern. Wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte, werde so die Fortführung der Fertigung gewährleistet. Zudem werde sichergestellt, dass hohe Qualitätsstandards gewahrt blieben und potenzielle Lieferverzögerungen so gering wie möglich ausfielen.

Großbrand in Wunsiedel richtet großen Schaden an

Am 10. September war das Firmengelände des Isolatoren-Herstellers bei einem Großbrand schwer beschädigt worden. Von einem Schaden in Millionenhöhe war die Rede. Mehr als 500 Einsatzkräfte kämpften vor Ort gegen den Brand, das Landratsamt hatte den Katastrophenfall ausgerufen.

Bereits im Oktober hatte das Unternehmen bekannt gegeben, Teile seiner Produktion bis auf Weiteres in das Werk im rund 120 Kilometer entfernten Kadaň zu verlagern. Damals hieß es, dass der durch den Brand entstandenen Schaden geringer sei als zunächst angenommen. Einige Maschinen könnten etwa mit überschaubarem Aufwand wieder instand gesetzt werden. Das Werksgebäude sei nach dem Feuer hingegen auf absehbare Zeit nicht mehr nutzbar.

Betroffen seien insgesamt 67 Mitarbeiter und damit knapp die Hälfte der Beschäftigten bei Pfisterer in Wunsiedel, hieß es damals weiter. Nun steht fest, dass die Produktion nicht nach Wunsiedel zurückkehren wird. Die Produktion am Standort Selb sei von den Änderungen nicht betroffen.

Andere Unternehmensbereiche verbleiben in Wunsiedel

Die Unternehmensbereiche Vertrieb, Technik und Administration sollen hingegen in Wunsiedel verbleiben. Ein Teil der Mitarbeitenden solle dadurch eine längerfristige Perspektive erhalten. Mit den von der Verlagerung betroffenen Produktionsmitarbeitern möchte das Unternehmen zeitnah Gespräche zu einem Interessensausgleich und einem Sozialplan aufnehmen. So solle rund zwei Monate nach dem Brand Klarheit geschaffen werden.

Das Unternehmen Pfisterer stellt Verbindungsteile für Stromnetze her. An 19 Standorten und fünf Fabriken weltweit sind rund 1.200 Mitarbeiter beschäftigt, in Wunsiedel sind es 125. Sie stellen unter anderem Isolatoren her, die für den Bau von Strom-Freileitungen benötigt werden.