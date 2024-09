Größte grenzüberschreitende Katastrophenschutzübung bei Selb

Mehr als 400 Einsatzkräfte von insgesamt 25 deutschen und tschechischen Verbänden und Organisationen werden am Wochenende ihre Zusammenarbeit proben: In einem Waldgebiet nahe der Stadt Selb ist für den kommenden Samstag – also zwei Tage nach dem bundesweiten Warntag – von 9 Uhr bis 15 Uhr eine große grenzüberschreitende Katastrophenschutzübung geplant.

Wassertransport per Helikopter bei Waldbrandübung

Das Szenario sind Waldbrände im Grenzgebiet östlich von Selb. Insgesamt erstreckt sich die Übungsfläche auf rund zehn Quadratkilometer, rund die Hälfte davon auf tschechischem Staatsgebiet. Ziel ist es laut Christian Frohmader, dem Katastrophenschutzbeauftragten des Landkreises Wunsiedel, vor allem die Komplexität und die Koordination eines solchen Einsatzes realistisch zu üben.

So sollen Löschmittel von Landwirten mit Güllefässern über die großen Tankzüge der Karlsbader Feuerwehr bis hin zum Wassertransport per Helikopter koordiniert werden. Letztere werden aus dem Feisnitz-Stausee bei Arzberg im Landkreis Wunsiedel Wasser entnehmen und über dem Übungsgebiet abwerfen.

Besucherparkplatz wird eingerichtet – Appell an Schaulustige

Auch die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen wie zum Beispiel der Bergwacht zur logistischen Unterstützung soll erprobt werden. Die breite Bevölkerung soll die Gelegenheit erhalten, sich das Einsatzgeschehen aus sicherer Entfernung anzusehen: Dazu wird im Bereich Längenau/Buchwald ein Besucherparkplatz eingerichtet. Im Gegenzug richten die Verantwortlichen den dringenden Appell an alle Bürgerinnen und Bürger, sich unter allen Umständen vom Übungsgebiet fernzuhalten. Das Waldgebiet dürfe vor allem wegen der Gefahren durch die Löschung aus der Luft keinesfalls betreten werden, auch für weite Teile des Feisnitz-Stausees werde deshalb während der Übung ein Badeverbot gelten.

Mehr Zusammenarbeit zwischen Tschechien und Bayern

Eine grenzüberschreitende Übung in dieser Dimension habe es in der Region noch nie gegeben, so Wunsiedels Landrat Peter Berek (CSU). Der Leiter des Feuerwehrrettungskorps im tschechischen Bezirk Karlsbad, Oldřich Volf, betonte die Bedeutung solcher Übungen für die tschechische Seite. Der Bezirk Karlsbad habe eine längere Grenzlinie zu Deutschland als zum Rest Tschechiens. Zudem stellte Volf im Vorfeld der Übung eine aktuelle tschechische Studie vor, laut derer sich die Waldbrandgefahr durch den Klimawandel bis 2050 in einigen Gebieten an der Grenze verfünfzehnfachen könnte.

Die gemeinsame Übung ist laut den Verantwortlichen ein Resultat des Grenzlandkongresses in Cham Anfang Juli. Dort hatten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der tschechische Premierminister Petr Fiala unter anderem eine engere Zusammenarbeit der bayerischen und tschechischen Feuerwehren vereinbart – auch durch mehr gemeinsame Übungen.